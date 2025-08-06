CHP'li belediyeler vatandaşı susuzluğa mahkum etti! Tekirdağ ve İzmir'in su çilesi

Tekirdağ'da yaklaşık 7-8 aydır süren su sıkıntısı, içinden çıkılmaz bir hal aldı. CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı (TBB) Dr. Candan Yüceer'in göreve getirdiği TESKİ Genel Müdürü Mehmetali Şişmanlar ile birlikte hem su fiyatları astronomik seviyelere ulaştı hem de kesintiler daha da sıklaştı. Vatandaşlar, art arda gelen su kesintilerine karşı sosyal medyada ve sokakta tepki gösteriyor.Tekirdağ'dan bihabar olan TESKİ Genel Müdürü Şişmanlar, bölgenin su kaynaklarını doğru ve verimli kullanamadı. Muratlı'daki Gemici Deresi'ne yüzbinlerce ton temiz su aktı. Her yıl yaklaşık 4 bin 500 dekar tarım arazisinin sulandığı bu derenin suyunun bir kısmı, basit bir isale hattı ile Yeşilsırt Göleti'ne yönlendirilebilecekken, kimyasal atıklarla kirli akan Muratlı Deresi'ne karışıyor.Tekirdağ'ın birçok ilçesindeki belediye başkanları, kendi bölgelerinde yaşanan su krizine çözüm ararken vatandaş TESKİ yetkililerine ulaşamıyor. Tekirdağlılar ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'e ne de TESKİ Genel Müdürü'ne taleplerini iletebiliyor. Cevapsız dilekçeler, geri dönülmeyen telefonlar ve ilgisizlik karşısında halk, adeta yöneticilere ulaşmanın imkânsız hale geldiğini söylüyor.Seçim döneminde 'Tekirdağ'ın Candan'ı' sloganıyla çıkan Dr. Candan Yüceer, kenti adeta susuzluğa mahkum ederken, şehrin yıllardır çözüm bekleyen altyapı sorunlarına karşı tek bir adım dahi atmadı. TBB Başkanı Yüceer'in kentin özellikle altyapı sorununa karşı tek bir icraatta bulunmaması ve başarısız TESKİ yönetimine müdahale etmemesi, vatandaşlardan gelen çağrılara kulak asılmaması da Tekirdağlıların öfkesini artırdı.Kentteki kötü yönetim, üç tarafı denizle çevrili, altı ise yeraltı su kaynaklarıyla dolu bir yarımada olan Tekirdağ'ın susuzluk baş başa bıraktı. Bilimsel raporlarla tespit edilmiş onlarca içme suyu kaynağı değerlendirilmeyi beklerken, mevcut kaynaklar dahi boşa akıyor. Vatandaşlar, 'Suyu yönetenler, su gibi akıp gidiyor ama çözüm üretmiyor' diyerek yönetime tepkisini dile getirdi. Vatandaşlar, defalarca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ'ye ihbarda bulunmalarına rağmen arızaların haftalarca onarılmadığını dile getirdi.Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip Mahallesi'nde bir patlak sonrası sular metrelerce havaya fışkırdı. Vatandaşlar, boşa akan suyu izlemek zorunda kaldı. Görüntüler, bölgedeki altyapının içler acısı halini gözler önüne serdi.Özellikle yaz aylarında nüfusu katlanan Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde ise bazı evlere halen su verilemiyor. Yazlıkçılar, suyun hayati bir ihtiyaç olduğunu belirterek mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istiyor.Kentteki su yönetimiyle ilgili sorunlar, vatandaşların hem günlük yaşamını aksatıyor hem de kamu kaynaklarının israf edilmesine neden oluyor. Vatandaşlar, yetkililerden kalıcı ve etkin çözümler bekliyor. Özellikle yaz aylarında artan nüfus göz önünde bulundurularak altyapının güçlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.