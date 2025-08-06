Bilanço ağırlaşıyor! Gazze’de can kaybı 61 bin 158’e yükseldi

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 138 kişinin daha hayatını kaybettiği, 771 kişinin ise yaralandığı bildirilirken, daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan 3 kişinin cenazesine de ulaşıldığı aktarıldı. Açıklamada İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana da 9 bin 654 Filistinlinin öldüğü, 39 bin 401 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ortaya çıkan bilançoyu da açıklayan bakanlık, toplam can kaybının 61 bin 158'e, yaralı sayısının 151 bin 442'ye yükseldiğini bildirdi.Son 24 saat içerisinde yardım almaya çalışırken 87 kişi hayatını kaybederken, 570 kişi de yaralandı. Yardım almaya çalışırken hayatını kaybedenlerin toplam sayısı bin 655'e, yaralananların sayısı ise 11 bin 800'e yükseldi. Ayrıca son 24 saat içinde Gazze'deki hastanelerde 5 kişi açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 96'sı çocuk olmak üzere 193'e yükseldi.