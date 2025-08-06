Virüs alarmı! Sivrisinek kaynaklı salgın büyüyor

Yetkililer, enfekte kişileri hastanede karantinaya alarak testler uyguluyor.Aynı zamanda ekipler, sivrisineklerin üreyebileceği durgun su alanlarını denetliyor, parklara ve sokaklara insektisit sıkılıyor.- Biyolojik mücadele kapsamında sivrisinek yiyen balıklar ve 'fil sivrisinekleri' de doğaya salındı.Chikungunya, başta Aedes aegypti ve Aedes albopictus türü dişi sivrisineklerle bulaşan bir virüstür. Aynı sivrisinekler Zika ve Dang hummasını da taşıyabiliyor. Virüs, genellikle 4–8 gün içinde belirti veriyor.Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, chikungunya virüsü şu belirtilerle seyrediyor:Belirtiler birkaç gün sürse de, eklem ağrıları haftalarca ya da aylarca sürebiliyor. Özellikle yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlar daha ağır etkilenebiliyor.