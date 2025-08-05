Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu

Yılın en önemli toplantılarından birisi olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan YAŞ toplantısı, her sene ağustos ayında gerçekleştiriliyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün bir kez daha yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı geçtiğimiz dakikalarda da sona erdi.Toplantı sonrası da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararlar açıklandı.2,5 saat süren toplantı sonrası alınan karar İletişim Başkanlığı'nın X hesabı üzerinden duyuruldu.Alınan kararlara göre, Selçuk Bayraktaroğlu, Metin Gürak'ın yerine Genelkurmay Başkanı olarak atandı.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Gürak'ın emekliye sevk edilmesi ve Selçuk Bayraktaroğlu'nun atanmasına ilişkin şöyle denildi:Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atanmışlardır.Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1981 yılında Kara Harp Okulundan muhabere teğmen olarak mezun olduktan sonra 1982 yılında da sınıf okulu eğitimini tamamladı.1982-1991 yılları arasında çeşitli muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanlığı görevlerinde bulunan Bayraktaroğlu, 1993 yılında Kara Harp Akademisi'nden, 1997 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun oldu.Kurmay subay olarak 1993-2009 yılları arasında muhtelif kıta ve karargâh görevlerini icra etmeyi müteakip, 2009 yılında tuğgeneralliğe terfi etti.Tuğgeneral rütbesiyle;2009-2011 yılları arasında 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı,2011-2013 yılları arasında Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığında Mühimmat Komutanlığı görevlerini yürütmüş ve 2013 yılında tümgeneralliğe terfi etmiştir.Tümgeneral rütbesiyle;2013-2014 yıllarında Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı,2014-2016 yılları arasında ise 3’üncü Ordu Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2016 yılında korgeneralliğe terfi etmiştir.Korgeneral rütbesiyle 2016-2020 yılları arasında Genelkurmay Personel Başkanlığı görevini icra etti.9 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Genelkurmay II. Başkanlığı görevini üstlendi ve 2021 yılı Yüksek Askerî Şûra kararlarıyla orgeneral rütbesine terfi etti.Bayraktaroğlu, 3 Ağustos 2023 tarihinde onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.