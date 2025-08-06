YAŞ kararları Resmi Gazete'de! Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu

2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla karara bağlandı.Alınan kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.Bu kapsamda 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.29 generalin görev süreleri bir yıl, 478 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.İki general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2025 tarihinden, 43 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli emekliye sevk edildi.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kadrosuzluk nedeniyle emekli edildi.Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel getirildi.Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri ise bir yıl süreyle uzatıldı.Kararlar doğrultusunda halen 316 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 332'ye çıkacak.Söz konusu terfiler 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.