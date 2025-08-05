İstanbul'daki zirve Atina'yı panikletti! 'Yunan halkının psikolojisini bozdu'

Yunanistan'da Miçotakis hükümetine ilk eleştiri Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopoulos'tan geldi. İstanbul'daki zirveyi değerlendiren Dimitris Avramopoulos, Atina hükümetinin süreçten tamamen dışlandığına dikkat çekti ve Miçotakis hükümetini etkisiz dış politikası nedeniyle hedef alarak, Türkiye'nin sadece jeopolitik avantajı değil aynı zamanda askeri üstünlüğü de olduğunu belirtti.Yunanistan'ın Akdeniz'deki meselelerde gerçekçi bir yaklaşım geliştiremediğini de belirten Dimitris Avramopoulos, Yunanların Türkiye'ye dair algısının tehdit ve korku duygularıyla şekillendiğini belirtti. Avramopoulos, İstanbul'da gerçekleşen toplantıda göç meselesinin Akdeniz'in en önemli sorunlarından biri olarak ele alındığını da belirtti.Avramopoulos, 'Üç taraf stratejik iş birlikleri geliştirirken Yunanistan'ın bu toplantıda yer almaması, kendisini doğrudan ilgilendiren konularda bile seyirci kalma eğilimini bir kez daha ortaya koydu' dedi.Yunanistan'ın dış politikasında Türkiye'yi sürekli tehdit olarak algılama eğiliminin sorun yarattığını da dile getiren Avramopoulos, 'Türkiye'yi yalnızca tehdit unsuru olarak görme saplantımız, ülkemizin uluslararası konumunu zayıflatmakla kalmadı, aynı zamanda Yunan halkının psikolojisini de olumsuz etkiledi' ifadelerine yer verdi.Avramopoulos, sözlerine şöyle devam etti: Korkulara kapılmak yerine gerçekçi, dışa dönük ve Akdeniz'deki dengeleri şekillendiren girişimlere katılım sağlayan yeni bir strateji geliştirmeliyiz. Aksi takdirde komşularımız bölgenin geleceğini belirlerken biz sadece seyirci kalacağız.Türkiye'nin askeri ve jeopolitik gücünü etkin şekilde kullandığını belirten Avramopoulos, 'Yunanistan ise korku dolu sendromlar ve parçalı yaklaşımlar içinde debelenip duruyor, bu nedenle olayları kenardan izlemekle yetiniyor' dedi.