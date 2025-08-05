Marketlerde yeni dönem! Satmayana ceza geliyor

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bazı zincir marketlerin sadece bez ve kağıt çanta satması uygulamasına yönelik dikkat çeken bir karara imza attı.Bir tüketicinin, plastik poşet talebine rağmen yalnızca alternatif torbaların sunulması üzerine yaptığı başvuruyu değerlendiren KDK, bu uygulamanın yasal mevzuata aykırı olduğuna hükmetti.KDK tarafından yapılan incelemeler sonucunda tüketici haklı bulunurken plastik poşet satışı yapmayan zincir marketler için ceza ihtimali gündeme geldi.İlgili başvuruda, marketlerin Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın 8. maddesine uymadığı belirtilerek, tüketicinin seçme hakkının elinden alındığı vurgulandı.KDK kararında, zincir marketlerin yalnızca bez ya da kağıt torba satmasının hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı ifade edildi.KDK tarafından yapılan incelemede, yasal düzenlemenin marketleri plastik poşet satışından tamamen vazgeçmeye zorlamadığı, aksine plastik poşetlerin belirli bir ücret karşılığı sunulmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.Aynı zamanda alternatif taşıma çözümlerinin de tüketiciye ek olarak sunulabileceği belirtildi.KDK, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yazı göndererek, zincir marketlerin mevzuata aykırı şekilde plastik poşet satmaktan kaçınmasının denetim kapsamına alınmasını ve gerekli idari yaptırımların uygulanmasını önerdi.