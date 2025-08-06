Dikkat çeken KAAN analizi! ABD yapımı F-35 satışlarına rakip oluyor

Türkiye'nin KAAN savaş uçağının, Güney yarımküreye silah satışlarında ABD yapımı F‑35 hayalet uçağına rakip olmaya hazırlandığını yazan Newsweek, "Türkiye, bu uçağı daha erişilebilir bir alternatif olarak konumlandırıyor" notu düştü ve ekledi:"Türk yapımı savaş uçağı, gelişmekte olan ekonomilerin ilgisini çekiyor. Temmuz ayı sonunda Türkiye, dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olan Endonezya ile 48 uçaklık ilk ihracat anlaşmasını imzaladı."Türkiye'nin savunma sanayii, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kullandığı Bayraktar TB2 insansız hava aracının erken dönem başarısının ardından uluslararası alanda dikkat çekmeye başladı.Newsweek, "bilinmesi gerekenler" başlığı altında şunları sıraladı:"Devlete ait Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tarafından geliştirilen KAAN savaş uçağı, Türkiye’nin yaşlanan F-16 filosunun yerini alması için tasarlandı ve aynı zamanda komşu ülkelere düşük maliyetli bir alternatif olarak da sunuluyor. TAI yetkililerine göre, KAAN uçağının ABD’li Lockheed Martin tarafından üretilen F-35'ten daha uygun fiyatlı olması bekleniyor.""2019 yılında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından F-35 programından çıkarılması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde stratejik özerkliğe geçişin önemli bir göstergesiydi" yorumu yapan Newsweek ekledi:"Bu ayrılıktan önce Türk şirketleri, 900'den fazla F-35 parçası üreterek hayalet ve havacılık teknolojisi alanında önemli deneyim kazanmıştı.""KAAN'ın 2024 yılındaki ilk test uçuşunun ardından ilgi artarken, bazı haberlerde Mısır'ın da bu jet programına katılabileceği ileri sürüldü. Ancak henüz ne Kahire'den ne de Ankara'dan bu konuda resmi bir açıklama gelmedi."Türkiye'nin Endonezya'ya uçak tedarik anlaşması, ilk olarak Erdoğan tarafından Haziran ayında açıklandığını hatırlatan Newsweek, Erdoğan'ın "Yerli ve milli savunma sanayimizin ilerleyişini ve başarılarını sergilemektedir" sözlerine yer verdi ve şöyle devam etti:"Amerika'nın Körfez müttefikleri de KAAN'a ilgi gösterdi. Ancak Washington, İsrail'in askeri üstünlüğünü korumak amacıyla bölgeye ileri düzey sistemlerin transferi konusunda hala isteksiz. Öte yandan, ABD ile Türkiye, sadece Gazze konusunda değil, Suriye kaynaklı mevcut İsrail-Türkiye gerilimleri nedeniyle de anlaşmazlık yaşamaya devam ediyor.Buna rağmen Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri için hala F-35 uçaklarını istiyor ve yakın zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile bu konudaki görüşmelerde ilerleme sağlandığını duyurdu. Bu durum, İsrail'de endişelere yol açtı."