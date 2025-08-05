Havacılıkta gurur tablosu! Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin sıralandığı 'Fortune 500 Türkiye' listesinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 46. sırada yer aldığını açıkladı.Bakan Uraloğlu, 'DHMİ, 65,8 milyar liralık net satışı ve yüzde 43,5'lik büyüme oranıyla listede 46'ncı sırada yer alarak Türk havacılığının ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Bu başarı, havacılığımızın altyapı gücünü ve operasyonel kapasitesini net bir şekilde ortaya koymaktadır.' dedi.DHMİ tarafından işletilen havalimanlarında sunulan güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmetlerin sektörün istikrarlı yükselişinde büyük rol oynadığını kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:'Yolcu ve uçuş trafiğinin sürekli artışı, sektörün ekonomik büyümesine önemli katkılar sağladı. modern altyapımız, etkin hava trafik yönetimimiz ve sunduğumuz kaliteli hizmetlerle Türkiye'nin havacılık sektöründeki konumunu daha da güçlendirdik.'Bakan Uraloğlu, tüm paydaşlarla Türk sivil havacılığını daha ileriye taşımak amacıyla çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirterek 'Sektörün ihtiyaç duyduğu altyapı ve yönetim desteklerini en yüksek standartlarda sunmaya devam ediyoruz. Ülkemizin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile belirlenen ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşması doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.' açıklamasında bulundu.