Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'nin günlerdir uyarısını yaptığı sağanak yağış sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olmaya başladı. Megakentte 3 gün sürmesi beklenen yağmurun yanı sıra kuvvetli esecek fırtınaya karşı da uyarı yapıldı. Son hava tahminlerine göre İstanbul'un yanı sıra 14 il için daha sağanak alarmı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Türkiye genelinde hava sıcakları mevsim normalleri ve üzerinde seyrederken yaz sıcaklarından bunalanları serinletecek haber geldi. İstanbul güne adeta yağmurla uyandı.
15 İLDE SAĞANAK ALARMI
Yapılan değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatısının parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon'un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağmur uyarısı yapılan iller şöyle; İstanbul, Edirne, Balıkesir, Kırklareli, Manisa, Rize, Ordu, Giresun, Hatay, Adana, Artvin, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş, Osmaniye.
İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI
Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı sağanak yağış sabaha karşı İstanbul'da etkisini gösterdi. Özellikle megakentin Avrupa Yakası'nda Bağcılar, Bahçelievler, Alibeyköy, Şişli, Mecidiyeköy, Levent'te şiddetli sağanak bastırdı. Trafikteki sürücüler yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.
MARMARA VE EGE'DE FIRTINA UYARISI
Marmara'da rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
Kuzey Ege kıyılarında da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (6 AĞUSTOS 2025)
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Bilecik dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BALIKESİR °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle ve gece saatlerinde Manisa çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AFYONKARAHİSAR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 41°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 38°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 42°C
Az bulutlu ve açık