Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Türkiye genelinde hava sıcakları mevsim normalleri ve üzerinde seyrederken yaz sıcaklarından bunalanları serinletecek haber geldi. İstanbul güne adeta yağmurla uyandı.Yapılan değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatısının parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon'un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağmur uyarısı yapılan iller şöyle; İstanbul, Edirne, Balıkesir, Kırklareli, Manisa, Rize, Ordu, Giresun, Hatay, Adana, Artvin, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş, Osmaniye.Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı sağanak yağış sabaha karşı İstanbul'da etkisini gösterdi. Özellikle megakentin Avrupa Yakası'nda Bağcılar, Bahçelievler, Alibeyköy, Şişli, Mecidiyeköy, Levent'te şiddetli sağanak bastırdı. Trafikteki sürücüler yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.Marmara'da rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Kuzey Ege kıyılarında da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Bilecik dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.İSTANBUL °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBALIKESİR °C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE °C, 36°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 37°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 37°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 38°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle ve gece saatlerinde Manisa çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.İZMİR °C, 34°CParçalı ve az bulutluAFYONKARAHİSAR °C, 35°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 41°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 38°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 37°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 35°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 35°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 33°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 28°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 35°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 31°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 35°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 33°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 30°CParçalı ve çok bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 43°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 41°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 37°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 42°CAz bulutlu ve açık