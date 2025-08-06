İspanya Türkiye'den 40 Adet KAAN Savaş Uçağı Almak İstiyor

Beyaz Gazete Savunma Editörü Muhammed Çınık’ın edindiği bilgilere ve iddiasına göre, İspanya, Türkiye’den 40 adet KAAN savaş uçağı satın almak için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor. Henüz resmî bir anlaşma yapılmasa da, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ifade etiiğini iddia etti.İspanya’nın bu yönde adım atması hâlinde, Endonezya’nın ardından KAAN’ı satın alan ikinci ülke olması bekleniyor. Bu gelişme, Türkiye’nin savunma sanayisinde ulaştığı noktayı ve KAAN’a duyulan uluslararası güveni gözler önüne seriyor.Uzmanlar, olası satışın yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik etkileri olacağını belirtiyor. Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin Türkiye’den savaş uçağı alması, Türk savunma sanayisinin Avrupa pazarındaki etkinliğini önemli ölçüde artırabilir.KAAN’ın henüz seri üretim aşamasına geçmeden bu denli uluslararası ilgi görmesi, projenin küresel ölçekte bir başarıya dönüşme potansiyelini güçlendiriyor.Not: Haberi kaynak göstererek kullanabilirsiniz.