Et yiyen bakteri vakaları tırmandı! Uzmanlar uyardı

ABD'nin Florida ve Louisiana eyaletlerinde bu yıl et yiyen bakteri vakalarında artış oldu. Louisiana sağlık yetkilileri, 17 vakanın olduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.Florida'da da 13 doğrulanmış vaka olduğu, eyalet genelinde 19 kişinin et yiyen bakteri nedeniyle öldüğü belirtildi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, bakteri kirli sulara maruz kalan açık yaralar yoluyla ya da 'yoğunlaşma' eğiliminde olan istiridye gibi enfekte deniz ürünlerini yiyerek insanların vücuduna giriyor.Uzmanlar, et yiyen bakterilerin mayıs ve ekim aylarında ılık ve acı sularda çoğaldığını, Körfez Kıyısı'nın üreme alanları olduğunu belirtti.CDC, tedavi edilmediğinde birkaç gün içinde ölümcül olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca 'ölü veya enfekte dokuyu çıkarmak' için tüm uzuvların kesilmesini gerektirebilen bir yaraya veya kan dolaşımı enfeksiyonuna neden olabileceğini bildirdi.New York Post'un haberine göre, kan dolaşımı enfeksiyonu, kabarcıklı cilt lezyonlarına neden olabilir ve bu da bir şeyin kişiyi içeriden dışarıya doğru kemirdiği izlenimini verir ve bakteriye kötü şöhretli 'et yiyen' kötü şöhretini kazandırır.CDC'ye göre diğer belirti ve semptomlar arasında ateş, kızarıklık, ağrı, şişlik, sıcaklık, renk değişikliği ve akıntı yer alabilir.Öte yandan sağlık kuruluşuna göre, ABD'de her yıl yaklaşık 80.000 vaka görülüyor. Kaydedilen vakaların çoğu kirli gıdalarla bağlantılı.