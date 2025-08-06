Araç sahiplerine müjde! Akaryakıta indirim geliyor
Sektör kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim gelecek. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1.77 lira indirim yapılması bekleniyor. Peki benzin, motorin, LPG ne kadar? İşte 6 Ağustos 2025 Çarşamba akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye'deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Sektör kaynaklarına göre, 7 Ağustos Perşembe gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında dev bir indirim yapılacak.
MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELİYOR?
7 Ağustos Perşembe gecesi saat 00:00'dan itibaren motorin fiyatlarında 1,77 TL indirim yaşanması bekleniyor.
6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ İTİBARIYLA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,40 TL
Motorin: 53,72 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,25 TL
Motorin: 53,60 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 52,11 TL
Motorin: 54,62 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 52,44 TL
Motorin: 54,96 TL
LPG: 26,33 TL