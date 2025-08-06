Araç sahiplerine müjde! Akaryakıta indirim geliyor

Sektör kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim gelecek. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1.77 lira indirim yapılması bekleniyor. Peki benzin, motorin, LPG ne kadar? İşte 6 Ağustos 2025 Çarşamba akaryakıt fiyatları...