Ses var ama eylem yok! Avrupa'dan 'çok geç kaldık' itirafı

Katil İsrail devletinin Gazze soykırımı devam ederken Avrupa'daki bölünmüşlük de her geçen gün artıyor. Birçok ülke İsrail'e karşı sesini yükseliyor. Buna ek olarak Avrupa'da milyonlarca vicdan sahibi halk, Filistin'e destek için sokakları terk etmiyor. Ancak arka planda ise İsrail lobisi devreye giriyor ve Avrupa Birliği (AB) soykırımı kınayamıyor bile. İşte Avrupa'dan yükselen seslere bazı örnekler:Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'e karşı hareket etmekte çok geç kalmakla suçladığı AB'nin, bu ülkeyle arasındaki ortaklık anlaşmasını hemen askıya almasını istedi.Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ülkesinin, İsrail'in bilimsel araştırmaların desteklenmesine yönelik Ufuk Avrupa programına erişiminin kısıtlanmasına yönelik AB Komisyonu teklifine destek verdiğini duyurdu.Maliye Bakanı Jens Stoltenberg, İsrail şirketlerine yapAnitta Hipper, Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgal etmeye karar verdiği yönündeki haberlere ilişkin, 'Bizim buradaki tutumumuz açık; Gazze, gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olmalı' dedi.sivil toplum kuruluşları, Prag hükümetini İsrail'in Gazze'de işlediği uluslararası hukuk ihlallerini kınamaya çağırdı.Başbakanı Tusk, Polonya'nın 'Hamas'a karşı İsrail'in yanında olduğunu ancak eylemleriyle açlığa ve çocukların ölümlerine yol açan politikacıların yanında asla yer almadığını' söyledi.Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Birleşmiş Milletler'i Gazze için daha fazlasını yapmaya çağırdı.ise İsrail'in Horizon Europe adlı araştırma fonundan çıkarılmasını sağlayacak yeterli desteği toplayamadı. Bir diplomata göre Almanya ve İtalya gibi ülkeler İsrail'le diyaloğun sürdürülmesinden yana tavır aldı.İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 8 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 87 artarak 61 bin 20'ye ulaştı.Yabancı gazetecilerin Gazze'ye girişine izin verilmemesine tepki olarak, 100'den fazla gazeteci, fotoğrafçı ve savaş muhabiri bir dilekçeye imza atarak 'Gazze Şeridi'ne derhal ve denetimsiz yabancı basın erişimi' çağrısında bulundu. Dilekçe, küresel haber kuruluşlarında çalışan önde gelen gazeteciler tarafından imzalandı. Bu girişim, ödüllü fotoğrafçı Andre Liohn tarafından başlatılan 'Freedom To Report' (Haber Yapma Özgürlüğü) girişiminin bir parçası. Alpaslan Düven / LONDRAİSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamının işgaline karşı olduğu söylenen Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in 'darbe girişimine öncülük ettiği' imasında bulundu. İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun İsrailli esirlerin de olabileceği düşünülen bölgelere de kara saldırıları başlatılarak Gazze'nin tamamını işgal etme kararı aldığı belirtilmişti.