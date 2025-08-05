Otomotiv Devi ALJ Türkiye, OGEM ile İş Birliği Yaparak 1.4 Milyonluk Ağaçlandırma Seferberliği Başlattı

Türkiye'de otomotiv devinden yeni bir ağaçlandırma projesi başlatıldı. Bünyesinde Toyota, Lexus ve BYD markalarını barındıran ALJ Türkiye, tüm sektörleri cesaretlendirecek ve Türkiye'nin yeşillendirilmesine katkı sağlayacak bir ağaçlandırma seferberliğine imza atıyor.Bu ağaç seferberliği kapsamında satılan her araç için 10 ağaç fidanı dikilecek.Böylece yıllık satışlara göre 1 milyon 400 bin civarında fidan toprakla buluşturulacak.OGEM Vakfı ile birlikte gerçekleştirecek bu ağaç seferberliği, sadece bu yıl değilönümüzdeki yıllarda da yüksek adetlerde fidanın dikilmesiyle birlikteTürkiye'nin yeşillendirilmesine önemli katkılar sağlayacak.1Bu yıl 1.4 milyon fidanın dikilmesiyle birlikte ülkemize yaklaşık 1000 futbolsahası büyüklüğünde bir yeşil alan kazandırılacak. Bilindiği gibi çok yakınzaman içerisinde Türkiye'de birçok büyük orman yangını yaşadık. 55 hektarorman alanı kaybettiğimiz Karabük'teki yangın da bunlardan biriydi. Bu seferberlikte 1 yılda dikilecek fidan, aynı zamanda Karabük'te yanan ormanın yaklaşık 14-15 katı büyüklüğüne eşdeğer olacak. Bu seferberliğin, aynı zamanda birçok kuruma da ilham vermesi amaçlanıyor.ALJ Türkiye'nin başlattığı ağaçlandırma seferberliğini OGEM Vakfı ile birlikte gerçekleştiriliyor. OGEM Vakfı'nın Türkiye genelinde belirlediği ağaçlandırma ihtiyacı planı kapsamında, toprak yapısına, bitki örtüsüne, ağaç türüne ve dikim zamanlamasına göre fidan dikimleri yapılacak. OGEM aynı zamanda fidanların dikimini gerçekleştirmekle birlikte ağaçların türüne göre 3 ila 5 yıllık süre boyunca ağaçların bakımını da üstlenecek. Bu sayede fidanların ekolojik bağımsızlığına ulaşması sağlanacak ve tutmayan fidanların da yerine yenileri dikilecek. Böylece Türkiye'nin gelecek yılları için kalıcı bir yeşil alan bırakılacak.Ormanlar ve yeşil alanlar, sadece insanlar için değil hayvanlar için de büyük önem taşıyor. Türkiye'nin farklı yerlerinde ihtiyaçlara göre gerçekleştirilecek ağaçlandırma çalışmalarıyla oluşacak ormanlar, yaban hayatına da ev sahipliği yapacak. Ağaçlandırma seferberliğinde tercih edilen ağaçların yaklaşık yüzde 10'u meyve ağaçlarından oluşacak. Yüzbinlerce yaban hayvanı için yaşam ve besin kaynağı olacak bu yeni ormanlar, ağaçlandırma hareketinin yanı sıra bir ekosistemin oluşmasına katkı sağlayacak.Otomotiv devi ALJ Türkiye tarafından başlatılan ağaç seferberliğiyle, aynı zamanda tüm şirketlere ve tüm sektörlere de çağrı yapılıyor. Her yıl en az 1.4 milyon ağaç fidanı toprakla buluşturulurken, farklı sektörlerin katılımıyla birlikte bu rakamın 50 ila 100 milyon fidanı bulabileceği ifade ediliyor.