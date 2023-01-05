Murat Kurum: Son 52 yılın en sıcak aralık ayını yaşadık

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2022 Aralık ayı sıcaklık ortalaması verileri açıklandı.Açıklamada, 1991-2020 dönemi aralık ayı sıcaklık ortalamasının 4,8 santigrat derece olduğu belirtilerek, '2022 yılı Aralık ayı ortalaması ise 3,2 santigrat derece artış göstererek 8 santigrat derece olarak gerçekleşmiştir. Bu değer, iklim değerlendirmesinde kullanılan 255 istasyona ait 1971-2022 yıllarını kapsayan 52 yıllık aralık ayı ortalamalarının en yükseği olmuştur. Aralık ayları arasında en yüksek ortalamanın yaşandığı 2'nci aralık ayı 7,8 santigrat derece ile 2010 yılında yaşanmıştır. 2010 yılı Türkiye'nin yıllık en yüksek sıcaklık ortalamasının 5,5 santigrat derece yaşandığı yıldır' denildi.DHA'nın aktardığına göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 'Son 52 yılın en sıcak aralık ayını yaşadık. Yağışlar ciddi oranda azaldı. Bu tablo umut vermiyor. Hep söylüyoruz; kaynaklarımız sınırsız değil. Bu bilinçle çalışıp, adımlarımızı atıyoruz. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız' dedi.