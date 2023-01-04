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Kılıçdaroğlu'nun 'Kuzey Kürdistan' diyen başdanışmanı röportaj verirken Türk bayrağını kaldırttı

Terör örgütü PKK'nın sözde yayın organı Rudaw'da katıldığı bir röportajda 'Kuzey Kürdistan' ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin CHP Genel Merkezi'nde verdiği röportajda Türk bayrağını kaldırttığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun 'Kuzey Kürdistan' diyen başdanışmanı röportaj verirken Türk bayrağını kaldırttı
Ekleme: 4.01.2023 - 10:34 Güncelleme: 4.01.2023 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun 'Kuzey Kürdistan' diyen başdanışmanı röportaj verirken Türk bayrağını kaldırttı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi, CHP Genel Merkezi'nde terör örgütü PKK'nın yayın organı Rudaw'a röportaj vermişti.

Rudaw'da katıldığı röportajda 'Kuzey Kürdistan' ifadelerini kullanan Elçi, skandal açıklamalara imza atmıştı.

'TÜRK BAYRAKLARINI KALDIRIN' TALİMATI

Elçi'nin söz konusu röportajı gerçekleştirirken CHP Genel Merkezi'nde bulunan Türk bayraklarını kaldırttığı ortaya çıktı. Elçi konuşmasında CHP'ye katılma nedenini "CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu da onun yol arkadaşları da iktidara geldiklerinde bu sorunun çözüleceğine dair umut vaat ediyor" sözleriyle açıklarken, özerklik vurgusunda bulunmuştu.

PKK YAYININDA ÖZERKLİK ÇAĞRISI

Skandal sözlere imza atan Elçi "Türkiye’de yetkiler dağıtılmalı. Devletin şimdiki yapısı değiştirilmeli. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması başından beri yanlış. Hem Kürtler için hem de diğer halklar için yetkilerin dağıtılması gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.
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