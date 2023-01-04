Bakan Nebati ve Bakan Kurum 'Orta Gelirliye Konut Kampanyası'nın detaylarını açıklıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 'Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'na ilişkin detayları açıklıyor. Nebati, ''Projeyi gelir düzeyi, konut fiyatlarına göre 3 bölgede ele aldık. Bankalar tarafından sağlanacak finansman 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL olacak. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da banka finansmanı en fazla 3 milyon lira olacak. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak. Azami 15 yıl vadeli olacak, faiz oranı 0,69'dan başlayacak. Kampanya kapsamında alınan konutların peşinatı yüzde 10 olacak, 5 yıl boyunca satılamayacak'' ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başlıkları;



Projeyi gelir düzeyi, konut fiyatlarına göre 3 bölgede ele aldık. Bankalar tarafından sağlanacak finansman 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL olacak.



Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da banka finansmanı en fazla 3 milyon lira olacak.



Azami 15 yıl vadeli olacak, faiz oranı 0,69'dan başlayacak.



Kampanya kapsamında alınan konutların peşinatı yüzde 10 olacak, 5 yıl boyunca satılamayacak.



Banka kredi desteğinde birinci bölge için 5 milyon lira, ikinci bölge için 3 milyon lira, üçüncü bölge için 2 milyon liralık limit belirlendi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başlıkları;



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