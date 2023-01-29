Mustafa Varank: Desteklerle yatırımların önünü açmayı sürdüreceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Aralık 2022'ye ait yatırım teşvik belgeleri listesi, Resmi Gazete'de yayınlandı.2022 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi'ne göre, Aralık 2022'de 2 bin 62 teşvik belgesi düzenlendi.Yaklaşık 54 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülen bu yatırımların sabit yatırım tutarı 84 milyar 692 milyon lira oldu.2022'de ise toplam 579 milyar liralık yatırımın önünü açan 13 bin teşvik belgesi verildiği belirlendi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,'2022 yılında düzenlediğimiz 13 bin 653 teşvik belgesi ile 357 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak yaklaşık 579 milyar liralık yatırımın önünü açtık. Önceki yıla göre düzenlenen belge sayısı yüzde 8, öngörülen yatırım miktarı yüzde 43 oranında arttı.' fadelerini kullandı.Bakan Varank, bu rakamların yatırımcıların Türk ekonomisine olan güveninin bir göstergesi olduğuna işaret ederek,Özel sektörü, ekonomik büyümenin lokomotifi olarak görüyoruz. Devletin öncülüğünde özel sektörü destekleyerek yatırımların önünü açmayı sürdüreceğiz.görüşünü paylaştı.