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Bakan Varank: Türkiye ve Tayland arasındaki ticaret hacmi 2,2 milyar doları aştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye ile Tayland arasındaki ticaret hacmi önceki yıla göre yaklaşık yüzde 18 oranında artarak ilk kez 2,2 milyar dolar seviyesini aşmış durumunda. Ticaret hacmimizdeki bu artışı anlamlı buluyor ama yetersiz görüyoruz. Çünkü ülkelerimizin potansiyeli mevcut ticaretimizin çok daha üst seviyelerde olabileceğini bize gösteriyor" dedi.

Ekleme: 26.01.2023 - 17:13 Güncelleme: 26.01.2023 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Bakan Varank: Türkiye ve Tayland arasındaki ticaret hacmi 2,2 milyar doları aştı
'Türkiye-Tayland Ekonomik ve Teknik İş birliği Karma Komitesi Dördüncü Dönem Toplantısı', Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tayland Krallığı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai'nin katılımıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Varank ve Pramudwinai, basına kapalı toplantının ardından iki ülke arasındaki iş birliğinin genişletilmesini amaçlayan mutabakat zaptını imzaladı ve ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Varank, Tayland'ın stratejik konumu, önemli doğal kaynakları, geniş iç pazarı ile Asya'daki en önemli aktörlerden biri konumunda olduğunu belirterek, "Ayrıca Tayland, 'Türkiye Yüzyılı'nın vizyon belgelerinden olan 'Uzak Ülkeler Strateji’mizde ilişkilerimizi artırmayı hedeflediğimiz 18 ülkeden bir tanesi. Dolayısıyla dost ülke Tayland'ı stratejik ortaklarımızdan birisi olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Türkiye ile Tayland arasındaki ticaret hacminde yaşanan artışa da dikkat çeken Varank, "Türkiye ile Tayland arasındaki ticaret hacmi önceki yıla göre yaklaşık yüzde 18 oranında artarak ilk kez 2,2 milyar dolar seviyesini aşmış durumunda. Ticaret hacmimizdeki bu artışı anlamlı buluyor ama yetersiz görüyoruz. Çünkü ülkelerimizin potansiyeli mevcut ticaretimizin çok daha üst seviyelerde olabileceğini bize gösteriyor. Bu vesileyle ekonomik, siyasi, kültürel, sosyal ve akademik alanlardaki tüm faaliyetleri destekleyerek karşılıklı yatırım ekosistemini güçlendirmekte kararlıyız" dedi.

'EPEY YOL KAT ETTİK'

Taylandlı firmaların Türkiye'deki Türk firmaların da Tayland'daki yatırımları ile ikili ticareti desteklemeye ve kolaylaştırmaya devam edeceklerini kaydeden Bakan Varank, iki ülke arasında uzun süredir devam eden serbest ticaret anlaşması müzakerelerinde epey yol katettiklerini ve bu anlaşmayı yıl içinde nihayete erdirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan Varank, Pramudwinai ile ikili görüşmesinde hem mevcut durumun hem de yeni iş birliği fırsatlarını konuştuklarını dile getirerek, "Bugün imzaladığımız protokolle Türkiye ile Tayland arasında karşılıklı yatırımlar, bilim ve teknoloji, elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, oyun geliştirme, bölgesel kalkınma, KOBİ'ler gibi konuların yanı sıra yenilenebilir enerji, helal akreditasyon, eğitim, tarım, sağlık, turizm, ulaştırma ve lojistik gibi alanlarda ilişkilerimizi derinleştirmek üzere gerekli adımları atmış bulunuyoruz" diye konuştu.

Bakan Varank ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Taylandlı muadili Thailand International Cooperation Agency (TICA) arasında mutabakat zaptını da imzaladıklarını söyledi.

Bakan Varank, sözlerini Taylandlı firmaları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ederek sonlandırdı.
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