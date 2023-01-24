CHP'li gazeteci Enver Aysever'den İmamoğlu'nun 'Anadolu turu'na sert tepki: Artık İstanbul'da otur

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu umre ziyareti sonrası bu kez de kardeş belediyelerle hayata geçirilen projelerin açılışını yapmak üzere 15 şehri kapsayan Anadolu turuna başladı. İmamoğlu'nun İstanbul'a hizmet etmek yerine şehir şehir dolaşması, CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever'i de çileden çıkarttı.'İSTANBUL'UN SORUNLARINI ÇÖZMEYE ÇALIŞ'İmamoğlu'nun İYİ Parti lideri Akşener ile birlikte garip garip işlere girdiğini ifade eden Aysever, 'Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu'yu gezmesi ayıptır. Niye geziyorsun şu anda ya, İstanbul'da otur. İstanbul'un sorunlarını çözmeye çalış.' dedi.'TATİLE BİLE GİTMEYECEKSİN'İmamoğlu'nun sık sık tatilde olmasını da eleştiren Aysever, 'Tatile bile gitmeyeceksin. İstanbul'da tatil de yaparsın eğlenirsin de. İstanbul dünyanın her yeridir. Gel ağırla insanları. Bırak İstanbul pırıl pırıl parlasın. İstanbul Belediye Başkanlığı bırakılır mı?' şeklinde konuştu.UMRE FOTOĞRAFINI DA ELEŞTİRMİŞTİEnver Aysever, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun umreden servis ettiği fotoğrafı eleştirmişti. Aysever, fotoğraf ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na net bir mesaj verilmek istendiğini belirtmişti. Aysever, bu fotoğrafı, 'Ben Karadenizli, alnı secdeye değmiş bir sünniyim. Erdoğan ile ben yarışırım, sen Dersimli bir alevisin, yarışamazsın.' şeklinde yorumladığını söylemişti.CHP MEDYASI İKİYE BÖLÜNDÜCHP medyası seçim öncesi ikiye bölünmüş durumda. CHP Genel Merkezi tarafından fonlanan medya Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını şiddetle savunurken, İBB'den fonlanan medya ise Ekrem İmamoğlu'nun adyalığını şiddetle savunuyor. Fondaş iki medya arasında sık sık restleşmeler yaşanıyor. İmamoğlu'na yakın medyada Kılıçdaroğlu'nun alevi olması üzerinden haberler servis ediliyor. Köşe yazarları alevi olması nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini ima ediyor.