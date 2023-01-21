Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'e sert çıkış: Nefret suçu ifade özgürlüğü değildir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in Kur'an yakma izni veren kararına sert tepki gösterdi.Bakan Çavuşoğlu, 'Kimse fikir özgürlüğü düşünce özgürlüğü diyemez. Bugün başka bir dinin başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kur'an-ı Kerim, İslam düşmanlığı söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü diyorlar. Nefret suçu, ırkçılık düşünce özgürlüğü değildir. İsveç yasalarına göre de değildir. Avrupa Konseyi kararlarına göre de değildir. Ve böylesine bir kişiye maalesef izin verildi ,tüm uyarılarımıza rağmen. Bugün 16-17 civarında böyle bir aşağılık eylemin olacağını düşünüyoruz. Öyle söylediler... Madem o saate kadar İsveç makamları gerekli tedbirleri alır ve buna fırsat vermez. Çünkü bu tüm dünyada infial yaratacak. Aşağılık ırkçı ve nefret suçu içeren bir eylem olur. ' açıklamasında bulundu.