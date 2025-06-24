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Bakanlık bu iki ürünü yasakladı! Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlığı tehdit eden ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. İki çocuk ürünü daha yasaklı ürünler listesine eklendi. İşte detaylar..

Ekleme: 24.06.2025 - 11:03 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:07 / Editör: Fehmi Öztürk
Bakanlık bu iki ürünü yasakladı! Piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. GÜBİS'te yer alan iki çocuk ürününün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık bu iki ürünü yasakladı! Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor.

Bakanlık bu iki ürünü yasakladı! Piyasadan toplatılıyor