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Bakanlıktan çevre katliamına geçit yok! CHP'li belediyeye rekor ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 atık toplama tesisini denetledi. Yapılan denetimlerde tesislerin yönetmeliğe aykırı şekilde tespit edildi. 3 tesise rekor düzeyde ceza kesildi.

Ekleme: 25.06.2025 - 11:34 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:40 / Editör: Fehmi Öztürk
Bakanlıktan çevre katliamına geçit yok! CHP'li belediyeye rekor ceza
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen denetimler sonucu CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı üç farklı katı atık tesisinde ciddi çevre ihlalleri belirlendi.

Bakanlıktan çevre katliamına geçit yok! CHP'li belediyeye rekor ceza

Denetimlerde, Tire Karateke Atık Depolama Sahası'nda şiddetli depolama yapıldığı, Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde izinsiz depolama faaliyetinde bulunulduğu, Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nde ise kapasitenin üzerinde atık toplandığı tespit edildi.

Bakanlıktan çevre katliamına geçit yok! CHP'li belediyeye rekor ceza


Söz konusu ihlaller kapsamında, Çevre Kanunu uyarınca üç tesise toplam 9 milyon 348 bin 630 TL idari para cezası uygulandı.