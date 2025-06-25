Bakanlıktan çevre katliamına geçit yok! CHP'li belediyeye rekor ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen denetimler sonucu CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı üç farklı katı atık tesisinde ciddi çevre ihlalleri belirlendi.Denetimlerde, Tire Karateke Atık Depolama Sahası'nda şiddetli depolama yapıldığı, Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde izinsiz depolama faaliyetinde bulunulduğu, Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nde ise kapasitenin üzerinde atık toplandığı tespit edildi.Söz konusu ihlaller kapsamında, Çevre Kanunu uyarınca üç tesise toplam 9 milyon 348 bin 630 TL idari para cezası uygulandı.