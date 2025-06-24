iPhone 17'de renk cümbüşü! İşte test edilen tonlar
Apple, iPhone 17 ile renk paletinde değişikliğe gidiyor. Test aşamasındaki sürpriz tonlar, 2025 lansmanında kullanıcıları şaşırtmaya hazırlanıyor.
Apple'ın Eylül 2025'te piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 17 serisinin temel modelleri, yepyeni iki renk alternatifiyle geliyor.
Şu an test aşamasında olan bu renklerden yalnızca biri lansmana dahil edilecek.
Kullanıcılar ise 'iPhone 17 renkleri' konusunda oldukça heyecanlı
İşte söz konusu tonlar...
YENİ IPHONE RENKLERİ
Son gelişmelere göre iPhone 17'de mor rengin şu an için ön planda olduğu belirtiliyor.
Renk seçenekleri, her yeni iPhone neslinde olduğu gibi geniş kullanıcı kitlesinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Aynı zamanda Apple, iPhone 17 Pro modeli için de Gök Mavisi renk seçeneğini test ediyor.