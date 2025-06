iPhone 17'de renk cümbüşü! İşte test edilen tonlar

Apple'ın Eylül 2025'te piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 17 serisinin temel modelleri, yepyeni iki renk alternatifiyle geliyor.Şu an test aşamasında olan bu renklerden yalnızca biri lansmana dahil edilecek.Kullanıcılar ise 'iPhone 17 renkleri' konusunda oldukça heyecanlıİşte söz konusu tonlar...Son gelişmelere göre iPhone 17'de mor rengin şu an için ön planda olduğu belirtiliyor.Renk seçenekleri, her yeni iPhone neslinde olduğu gibi geniş kullanıcı kitlesinin ilgisini çekmeye devam ediyor.Aynı zamanda Apple, iPhone 17 Pro modeli için de Gök Mavisi renk seçeneğini test ediyor.