CHP yönetimi gözü vatandaşın cebine dikti! Üsküdar Belediyesi emlak vergisine yüzde 700 zam yaptı

2024 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra CHP'li Sinem Dedetaş yönetimine geçen Üsküdar Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. Borçsuz bir şekilde önceki dönemden devralınan Üsküdar Belediyesi, ilk olarak vatandaşa verdiği hizmeti aksattı.Ardından Üsküdarlıların ücretsiz faydalandığı hizmet noktalarına tek tek kilit vurdu. Bununla da yetinmeyen yönetim işçilerin maaşlarını ve tediyelerini ödemedi. Sms ile işçi çıkarttı, belediyenin taşınmaz arazilerini sattı. Alacaklı firmaya da ödeme yapmaması üzerine belediyeye haciz geldi.Gayrimenkul sahiplerinin her yıl Mayıs ve Kasım aylarında, taşınmazlarının bulunduğu ilçe belediyelerine ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisini fırsata çeviren Üsküdar Belediyesi, batık hale getirdiği belediyeye yeni kaynağı vatandaştan tahsil edilen emlak vergisinde buldu. Emlak vergisine yüzde 700 zam yaptı.Üsküdar'da orta gelir sınıfında bulunan Bahçelievler Billur Sokak'ta metrekare rayicini 5 bin 750 TL'den 40 bin TL'ye yükselten CHP'li yönetim 20 bin TL olan yıllık vergi oranını 130 bin TL'ye çıkardı.Kararı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyuran eski Üsküdar Belediye Başkanı ve AK Parti MKYK Üyesi Hilmi Türkmen artık Üsküdar'daki tüm ev sahiplerinin kira öder gibi belediyeye emlak vergisi ödeyeceğini ifade etti.Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir emlak vergisi olmadığını söyleyen Türkmen, 15 aydır CHP'li belediyenin hiçbir proje yapamadığını ve şimdi kötü yönetimin faturasını vatandaşa kestiğini belirtti.Çok daha vahim durumda olan mahallelerin olduğunu belirten Türkmen paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Bakın abartmıyoruz; belediye bu zamla tüm Üsküdar'a kendi kiracısı muamelesi yapıyor, rakamlar o derece fahiş, izansız! Şimdi tüm bu kötü yönetimin, beceriksizliğin faturası Üsküdarlıya kesiliyor!Kentsel dönüşüm yaparak yapı stoğunu yenileyecekleri yerde, dönüşümü durdurup, insanları 50 yıllık evlerinde korkunç bir vergi yüküyle karşı karşıya getiriyorlar. Bu fahiş zam sadece ev sahiplerini zor durumda bırakmayacak, kiralar da buna göre otomatik olarak yükselecek. Belediyeyi teslim aldıkları gibi yöneteceklerine, Üsküdar'ı korkunç bir zamla idare etmeye kalkıyorlar. Borçsuz, artı bütçeyle aldığınız belediyeyi 1 yılda iflasa sürüklediniz ama bu plansızlığın, vizyonsuzluğun bedelini vatandaş ödemek zorunda değil!CHP'li belediye yönetimi tarafından düzenlenerek askıya çıkarılan bu fahiş zam derhal geri çekilmeli. Biz buradayız ve konunun takipçisi olacağız. Kendi kendini yalanlayan, kötü, imla hatalarıyla dolu bir Türkçe ile yazılmış sözde açıklama metinleriyle belediyenin resmi hesabını daha fazla kirletmeyin, gerekeni yapın, bu zammı iptal edin. Çünkü bu bir zam değil, apaçık bir soygun planıdır. İzin vermeyeceğiz.