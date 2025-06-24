CHP'de Muharrem İnce krizi! Partinin anketçisi açtı ağzını yumdu gözünü

Dün Memleket Partisi olağanüstü gündem ile Parti Meclisi'ni (PM) topladı. Toplantıda, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin CHP’ye katılması ve partinin geleceği masaya yatırıldı. Parti Meclisi, Memleket Partisi’nin kapatılmasına yönelik kurultay kararı aldı. İnce'nin bu kararı CHP içinde büyük kriz çıkardı. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Kemal Özkiraz; "CHP'nin PKK ile yavşak bir ilişkisi var" diyen, birine ihanet eden herkese ihanet eder, bir kere ihanet eden, her zaman ihanet eder.Hain her zaman haindir." sözleriyle tepki gösterdi.

CHP'den 3,5 yıl önce ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Özgür Özel ve Muharrem İnce açıklamalarda bulundu. Açıklamaların sonrasında ise Muharrem İnce'nin CHP'ye geçmesi gündeme geldi.Dün Memleket Partisi olağanüstü gündem ile Parti Meclisi'ni (PM) topladı. Toplantıda, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye katılması ve partinin geleceği masaya yatırıldı. Parti Meclisi, Memleket Partisi'nin kapatılmasına yönelik kurultay kararı aldı.Geçtiğimiz yıllarda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'yi eleştirdi. İnce, 'Sen FETÖ'yle PKK'yla böyle yavşak bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira olsa yine sana oy vermez.' dedi.Sen FETÖ'yle PKK'yla ilişkini böyle yavşak bir ilişki içinde olursan bu millet sana oy vermez' açıklamasında bulundu.Kamuoyunda 'CHP'nin anketçisi' olarak bilinen Avrasya Araştırma Şirketi'nin başkanı Kemal Özkiraz, CHP'nin Muharrem İnce kararına çok sert sözlerle tepki gösterdi.Özkiraz sosyal medyadan şu ifadelere yer verdi:'CHP'nin PKK ile yavşak bir ilişkisi var' diyen, En kritik seçimde 'üçüncü yolu' açıp yolun ucunu saraya çeviren, İkinci turda 0.40 oyuna bile kıyamayarak 'Kılıçdaroğlu'na destek vermeyi' redderek oyları Erdoğan'a yönlendiren, Kent uzlaşısını 'pkk ile işbirliği' diye anlatarak belediyelere kayyum ve başkanların tutuklanmasının yolunu gösteren Muharrem İnce geri dönüyormuş.Mübarek olsun. Ama unutmayın Birine ihanet eden herkese ihanet eder, bir kere ihanet eden, her zaman ihanet eder. Hain her zaman haindir.