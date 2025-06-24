İsrail-İran ateşkesini böyle gördüler! İşte dünya basınının o manşetleri

ABD Başkan Donald Trump yakın zamanda, İsrail İran savaşını sonlandırmaya yönelik taraflara ateşkes teklifinde bulundu. Her iki ülkenin de öneriyi kabul etmesiyle anlaşma sağlandı. Ateşkes, dünya medyasında büyük ses getirdi.Uluslararası haber ajansı Reuters, haberinde 'Trump, İsrail-İran ateşkesinin artık yürürlükte olduğunu ve ihlal edilmemesi gerektiğini bildirdi' başlığını kullandı.Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes teklifinin ardından İsrail ile İran arasında anlaşma sağlandığı belirtildi. Haberde, Trump'ın, 'ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin' ifadelerine de yer verildi.Reuters çatışmaların tamamen sonlanmadığına işaret etti ancak ateşkesin 12 günlük savaşın sona ermesi yönünde umutları artırdığına vurgu yaptı.Haberde ayrıca ateşkesle ilgili cevaplanmamış büyük sorular listesi olduğunun da altını çizildi.Reuters'a göre, bunların en önemlisi, 12 gündür süren savaşta iki ülke arasında herhangi bir ateşkesin gerçekten işe yarayıp yaramayacağı.İngiltere merkezli BBC, manşet başlığında 'İran İsrail arasında ateşkes olasılığı Trump'ın yüksek riskli saldırılarıyla işe yarayabilir' ifadelerini kullandı.Haberde, Trump'ın, ABD'yi, İsrail ile İran arasındaki giderek kötüleşen çatışmaya dahil ederek bir kumar oynadığı ve bu kumarın en azından şimdilik işe yaramış olabileceğinin altı çizildi.BBC'ye göre, eğer ABD Başkanı gerçekten kendi adlandırdığı '12 Günlük Savaş'ı sona erdirdiyse, bu, bölgeyi içine çekmek üzere olan bir çatışmanın eşiğinden geri adım atılması anlamına gelir. Aynı zamanda bu adım, cumartesi günü İran nükleer tesislerine düzenlenen ABD hava saldırılarının ardından Amerika'nın daha da derin bir şekilde savaşa çekilmesinin önüne geçebilir.Bir diğer uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), anlaşmayı 'İsrail ve İran ateşkesi kabul etti' başlığıyla duyurdu.Haberde, gece boyunca çatışmaların sürdüğü sırada Trump'ın ateşkes teklif ettiğinin ve tarafların anlaşmayı kabul ettiğinin altı çizildi.ABD merkezli CNN, haberinde 'Diplomasi dolu dramatik gün, Trump'ın İran-İsrail ateşkesini ilan etmesiyle sona erdi' başlığını kullandı.Haberde, İran'ın Katar'daki ABD üssüne füze saldırısı düzenlemesinin ardından, Trump ve üst düzey ABD'li yetkililerin, İran ile İsrail arasındaki çatışmayı sona erdirmek amacıyla perde arkasında yoğun bir şekilde çalıştıkları bildirildi.