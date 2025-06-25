4 yıla kadar hapsi isteniyordu! İmamoğlu'nun duruşma tarihi belli oldu!
CHP'li Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı. Tutuklanan İmamoğlu hakkında 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan hazırlanan iddianame hazırlanmıştı. 4 yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasını yürüten iki savcıya yönelik sözleri nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis talep edilen iddianame, gönderildiği İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Ekrem İmamoğlu 22 Ekim'de hakim karşısına çıkacak