4 yıla kadar hapsi isteniyordu! İmamoğlu'nun duruşma tarihi belli oldu!

CHP'li Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı. Tutuklanan İmamoğlu hakkında 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan hazırlanan iddianame hazırlanmıştı. 4 yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu