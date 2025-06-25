Trump'tan itiraf gibi sözler! 'İran'a saldırmasaydık...'

ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nin liderler oturumu öncesinde İttifak'ın Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.Rutte, 'Savunma harcamalarını yeniden düzenliyoruz. Trump, olmasaydı bu nokataya gelemezdik' ifadelerini kullandı.Trump ise İsrail-İran ateşkesiyle ilgili son duruma değindi.Trump, '(Gidişat) Bence çok iyi. Çok iyi. İsrail (uçakları) dün geri döndü. Onlarla gurur duydum. İhlal olduğunu düşündükleri için havalanmışlardı. Teknik olarak haklıydılar ama bu pek iyi sonuç vermezdi. Ve uçakları geri döndürdüler.' diye konuştu.ABD Başkanı, İsrail ile İran arasındaki çatışmayla ilgili, 'Büyük bir kavga ettiler, okul bahçesindeki iki çocuk gibi.' ifadesini kullandı.Trump, iki tarafın bir süre 'kavga etmelerine izin vermeyi', ardından onları durdurmanın kolay olacağını düşündüğünü söyledi.Trump, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısı hakkında, 'İsrail'in vuramayacağı yerleri vurduk. İran'a 400 mil öteden 30 Tomahawk füzesi ateşledik. İran'a saldırmasaydık durmayacaktı' ifadelerini kullandı.Trump, 'Hiroşima ve Nagasaki örneklerini kullanmak istemiyorum ama savaşı durduran şey, bu darbe oldu' dedi.İran'ın nükleer programını yeniden inşa etmesi halinde ABD'nin yeniden İran'ı vurup vurmayacağı yönündeki soruya 'Elbette' yanıtını veren Trump, 'Başarısız olsaydık her şey farklı olurdu' dedi.ABD Başkanı, 'İran'ın 7 gün öncesine kadar çok geride olduğunu' bildirdi. Trump, 'İran'a saldırımız tam bir yıkımdı' sözlerini kullandı.Trump, 'İran'ın uranyumu zenginleştiremeyeceğini' belirtti. Trump, 'İran, cehennemi yaşadı. Şu an yapmak isteyecekleri son şey uranyum zenginleştirmek' ifadelerini kullandı.Cumhuriyetçi lider, haber kuruluşu CNN'i de eleştirerek, CNN utanç verici bir haber kaynağı' ifadelerini kullandı.Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un kendisine Gazze'de ateşkesin çok yakın olduğunu söylediğini bildirerek, 'Gazze'de büyük bir ilerleme var. Yaptığımız bu saldırı sayesinde çok iyi haberler alacağımızı düşünüyorum ' dedi