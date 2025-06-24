Kilosu bin 500 lira! Siparişlere yetişemiyor

Hopur Yaylası'nın zengin ve çeşitli çiçek florası, arıcılık için ideal koşullar sunuyor. Deniz seviyesinden bin 850 metre yükseklikteki yaylada arıcılık yapan Yerlikaya, bölgenin temiz havasının ve endemik bitki örtüsünün bala eşsiz bir tat ve aroma kattığını vurguladı.Yerlikaya, 'Burası Bayburt'un merkeze bağlı Kurbanpınar köyü, Hopur Yaylası olarak da biliniyor. Buranın rakımı yaklaşık bin 850 metre. Burada arıcılık faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Bu sene verimli bir sezon geçireceğiz, öyle görünüyor. Allah kısmet ederse, bir aksilik olmazsa bal hasadı iyi olacak inşallah' dedi.Süzme, petek ve dışarıdan herhangi bir besleme yapılmadan, suni bal mumu takılmadan arıların kendi mum salgıları ile yapmış oldukları doğal bir bal türü olan kara kovan balı, yüksek rakımlı yaylada üretilerek, vatandaşa ulaştırılıyor.Beklenen yüksek rekoltenin yanı sıra, balın piyasa değerinin de yüz güldüreceğini ifade eden Yerlikaya, 'Tamamen doğal şartlarda arıya hiçbir katkı maddesi vermeden arıcılığımızı devam ettiriyoruz. Bu sene bal fiyatlarının bin liranın üzerinde olacağını tahmin ediyorum. İyi, kaliteli bal bin ila bin 200 lira bandında olur. 400-500 liraya da bal var, insanların tercihi o yönde olabilir. Süzme, petek ve kara kovan olarak bal üretiyoruz. Kara kovan balın fiyatı bin 500 lira civarında, normal süzme bal da bin liraya alıcı bulur' şeklinde konuştu.Bölgeye özgü lezzetiyle bilinen Hopur Yaylası balı, herhangi bir katkı maddesi eklenmeden doğal yöntemlerle üretiliyor. Erkenden sipariş oluşturan vatandaşlara siparişleri, bal hasadından sonra teslim ediliyor.Yayla balının kalitesi ve doğallığı nedeniyle her zaman yüksek talep gördüğünü, siparişlere yetişemediğini belirten Yerlikaya, 'Biz siparişleri önceden oluşturuyoruz, yeterli miktarda balımız olursa isteyen arkadaşlara da sipariş dışı bal veriyoruz' ifadelerini kullandı.