Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi

Güvenlik güçleri, ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak adına kararlılıkla yürüttükleri operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.Bu kapsamda, bir başarılı operasyona daha imza atıldı.Operasyonlara dair detayları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kamuoyuyla paylaştı.Kırmızı bültenle aranan 11, ulusal seviyede aranan 1 olmak üzere 12 suçlu; ABD, Almanya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Karadağ, Polonya, Kosova ve Gürcistan’dan Türkiye'ye geri getirildi.Bu kabine döneminde 383 suçlunun ülkemize iadesinin sağlandığını belirten Bakan Yerlikaya, S.B., M.İ., E.K. R.Ş., Ş.Ç., E.C.Ç, E.Ö., A.A., M.K., R.B. ve M.B. ile ülkemizce ulusal seviyede aranan A.Y. isimli şahısların yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde;- "Nitelikli cinsel istismar" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.B. isimli şahıs Almanya’da,- "Nitelikli cinsel istismar" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.İ. isimli şahıs ABD’de,- "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.K. isimli şahıs İtalya'da,- "Hırsızlık, dolandırıcılık, birden fazla kişi ile tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.Ş. isimli şahıs Yunanistan'da,- "Dolandırıcılık" suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan Ş.Ç. isimli şahıs Karadağ'da,- "Kasten öldürme" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.C.Ç. isimli şahıs Polonya'da,- "Kasten öldürme" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E. Ö. isimli şahıs Fransa'da,- "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A. A. isimli şahıs Almanya'da,- "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M. K. isimli şahıs Almanya'da,- "Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, kasten yaralama, uyuşturucu, mala zarar verme" suçlarından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan R.B. isimli şahıs Gürcistan'da,- "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ruhsatsız ateşli silahlara mermileri satın alma ve taşıma ve bulundurma" suçlarından Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan M.B. isimli şahıs Almanya'da,- "Kasten öldürme, hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçlarından ulusal seviyede aranan A. Y. isimli şahıs Kosova'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlanmıştır.