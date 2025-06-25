Kene bir ilde daha can aldı! Sayı giderek artıyor
Gümüşhane'de kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki çoban Alaattin Uzuntürk hayatını kaybetti.
Gümüşhane Şiran ilçesinde sürüsüne çobanlık yapan Alaattin Uzuntürk'ü bir hafta önce kene ısırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan Uzuntürk, yakınları tarafından Kürtün Devlet Hastanesine götürüldü.
Durumu ağırlaşan Uzuntürk, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alınan Alaattin Uzuntürk, kurtarılamadı.
Bekar olan Alaattin Uzuntürk'ün cenazesi, bugün ikindi vakti sonrası kılınacak namazın ardından Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Deregözü Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedilecek