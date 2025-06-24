Dışişleri'nden İran-İsrail açıklaması! 'Ateşkese tam anlamıyla riayet edilmeli'

İsrail ve İran arasında başlayan çatışmalar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump sabah saatlerinde ateşkes sağlandığı duyurmuş ardından ise İran'dan İsrail'e altı dalga halinde füze saldırısı düzenlenmişti...İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini ileri sürerek saldırı talimatı verirken İran ise ihlal iddialarını yaptığı açıklamayla yalanladı. Trump yaşananlardan sonra İsrail'den de İran'dan da memnun olmadığı söyledi.Yaşananların ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "(İran-İsrail) Tarafları önümüzdeki kritik zaman diliminde ateşkese tam anlamıyla riayet etmeye davet ediyoruz" denildi.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Lahey'e gitmeden önce kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. İsrail ve İran arasındaki gelişmelerin yakından izlendiğini aktaran Erdoğan, "İran-İsrail ateşkesini izliyoruz. Diplomasi süreci en akılcıl sonuç" ifadelerini kullandı.