Kâğıt evrak dönemi bitiyor! O işlemler artık e-Devlet'ten yapılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni teklif ile birlikte özellikle organ bağışı sürecini kolaylaştırmak adına dikkat çeken bir adım atıldı.Bağışçının iradesini esas alan ve organ bağışına teşvik eden yeni düzenlemeyle birlikte artık organ bağışçısı olmak e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilecek.Organ bağışı bekleyen binlerce kişiye umut ışığı olması beklenen bu kapsamlı değişiklikle birlikte sağlık sektöründe önemli değişiklerin yaşanması bekleniyor.Söz konusu düzenlemeyle birlikte vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kolayca organ bağışçısı olabilecek ve dijital ortamda işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilecek.Bağışçılar, organ bağışı yaptıklarını hangi yakınları ile paylaşmak istediklerine de kendileri karar verecek. Vatandaş, hayatta iken organ bağışına karar vermişse, öldükten sonra da bu iradesi geçerli sayılacak.Bu sayede, bağışçının iradesi korunacak; organ bekleyen vatandaşların umudu artacak. Organı nakledilen bağışçının birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaç duymaları halinde öncelik hakkı tanınacak.Organ bağışı başvurusunun e-Devlet'e taşınmasının yanında yeni düzenlemeyle birlikte ilaçlar artık, üretim veya ithalat aşamasından hasta tedavisinde kullanımına kadar Takip Sistemi ile izlenebilecek. İlaç tedarik zinciri sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın kontrolü güçlendirilecek.Aynı Takip Sistemi ile (üretici/ithalatçı, ecza deposu, eczane, hastane, geri ödeme kurumu) ruhsatlı ilaçların stok kontrolleri ile üretim ve dağıtım planlaması takip edilecek.Bu sayede ilaca erişimde kesintiye fırsat verilmeyecek. Düzenlemelere aykırı hareket edenlere yeni yaptırımlar uygulanacak.