Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Türkiye yılın başından bu yana geçen dönemin en sıcak günlerini yaşarken, sıcak ve kavurucu havaya kısa bir mola geliyor. Meteorolojik verilere göre yağışlı bir sistem hafta sonu yurda giriş yapacak ve baçı illerde etkili olacak. Peki yağmur ne zaman ve hangi illere yağacak? İşte son hava durumu tahmin raporları...
Meteoroloji tarafından yayımlanan 25 Haziran hava durumu tahmin raporuna göre yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ülke genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
BALIKESİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 38°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 33°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
AFYON °C, 33°C Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 35°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 40°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ANKARA °C, 34°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 30°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
BOLU °C, 32°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 35°C Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 30°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
AMASYA °C, 35°C Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 27°C Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 29°C Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 25°C Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ERZURUM °C, 27°C Az bulutlu ve açık
KARS °C, 25°C Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
DİYARBAKIR 40°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C Az bulutlu ve açık