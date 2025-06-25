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Beyaz Gazete
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Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye yılın başından bu yana geçen dönemin en sıcak günlerini yaşarken, sıcak ve kavurucu havaya kısa bir mola geliyor. Meteorolojik verilere göre yağışlı bir sistem hafta sonu yurda giriş yapacak ve baçı illerde etkili olacak. Peki yağmur ne zaman ve hangi illere yağacak? İşte son hava durumu tahmin raporları...

Ekleme: 25.06.2025 - 09:24 Güncelleme: 25.06.2025 - 09:26 / Editör: Fehmi Öztürk
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji tarafından yayımlanan 25 Haziran hava durumu tahmin raporuna göre yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ülke genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
BALIKESİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 38°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
AFYON °C, 33°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 35°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ANKARA °C, 34°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 30°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
BOLU °C, 32°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
AMASYA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 27°C Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 29°C Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 25°C Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ERZURUM °C, 27°C Az bulutlu ve açık

KARS °C, 25°C Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
DİYARBAKIR 40°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C Az bulutlu ve açık