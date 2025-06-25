Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye yılın başından bu yana geçen dönemin en sıcak günlerini yaşarken, sıcak ve kavurucu havaya kısa bir mola geliyor. Meteorolojik verilere göre yağışlı bir sistem hafta sonu yurda giriş yapacak ve baçı illerde etkili olacak. Peki yağmur ne zaman ve hangi illere yağacak? İşte son hava durumu tahmin raporları...

Meteoroloji tarafından yayımlanan 25 Haziran hava durumu tahmin raporuna göre yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ülke genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.BALIKESİR °C, 36°C Az bulutlu ve açıkEDİRNE °C, 38°C Az bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 33°C Az bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açıkAFYON °C, 33°C Az bulutlu ve açıkİZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 38°C Az bulutlu ve açıkUŞAK °C, 35°C Az bulutlu ve açıkADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açıkANTALYA °C, 40°C Az bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açıkISPARTA °C, 35°C Az bulutlu ve açıkANKARA °C, 34°C Az bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 34°C Az bulutlu ve açıkKONYA °C, 33°C Az bulutlu ve açıkSİVAS °C, 30°C Az bulutlu ve açıkBOLU °C, 32°C Az bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 35°C Az bulutlu ve açıkSİNOP °C, 30°C Az bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 29°C Az bulutlu ve açıkAMASYA °C, 35°C Az bulutlu ve açıkRİZE °C, 27°C Az bulutlu ve açıkSAMSUN °C, 29°C Az bulutlu ve açıkTRABZON °C, 25°C Az bulutlu ve açıkERZURUM °C, 27°C Az bulutlu ve açıkKARS °C, 25°C Az bulutlu ve açıkMALATYA °C, 36°C Az bulutlu ve açıkVAN °C, 25°C Az bulutlu ve açıkDİYARBAKIR 40°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 38°C Az bulutlu ve açıkMARDİN °C, 36°C Az bulutlu ve açıkSİİRT °C, 38°C Az bulutlu ve açık