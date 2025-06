Trump küplere bindi! Sızdırılan rapor Beyaz Saray'ı karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'da ABD B-2 uçaklarının İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuş, saldırıların İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerini 'tamamen ve bütünüyle yok ettiğini' öne sürmüştü.Ancak ABD'de hazırlanan bir istihbarat raporuna göre Washington, İran'ın nükleer programını yok edemedi.Konudan bilgisi olan üç kaynak, CNN'e, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıları konusunda hazırlanan erken bir ABD istihbarat değerlendirmesi hakkında bilgi verdi.Pentagon'un istihbarat kolu Savunma İstihbarat Ajansı tarafından yapılan değerlendirmeye göre, ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili erken bulguların, İran'ın nükleer tesislerinin ana bileşenlerini yok etmediği, sadece işlevini aylarca ötelediği belirtildi.Kaynaklar, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun yok edilmediğini ve santrifüjlerin büyük ölçüde 'sağlam' olduğunu belirterek, 'Dolayısıyla istihbarat değerlendirmesi, ABD'nin bunları en fazla birkaç ay geriye götürdüğü yönünde.' ifadesini kullandı.Beş sayfa olduğu belirtilen ön değerlendirme raporu konusunda New York Times'a konuşan kaynaklar, ABD'li yetkililerin iddia ettiği şekilde İran'ın nükleer tesislerinin yerle bir olmadığını, nükleer çalışmaları en fazla 6 ay geciktirebileceğini kaydetti.Raporda ayrıca ABD'nin saldırılarından önce İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun büyük bir kısmını daha korunaklı gizli nükleer tesislere taşımış olabileceği ifade edildi.Söz konusu istihbarat değerlendirmesinin erken bulgular üzerine yapıldığı, yeni bilgiler geldikçe değişebileceği de not edildi.Benzer bir haber New York Times gazetesinde de yayımlandı. Her iki haber de Beyaz Saray'ı karıştırdı ve Trump'ı çileden çıkarttı.Beyaz Saray'dan CNN'e yapılan açıklamada, değerlendirmenin varlığını kabul etmekle birlikte buna katılmadıkları belirtildi.Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, söz konusu değerlendirmenin 'tamamen yanlış' olduğunu ve bunun sızdırılmasının 'Başkan Trump'ı küçük düşürmeyi' amaçladığını savundu.Leavitt, 'Herkes, hedeflerine mükemmel bir şekilde atılan 14 tane 13 tonluk bombanın ne yapacağını bilir, tamamen yok etmek.' ifadelerini paylaştı.Trump da Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD medyasında çıkan ve İran nükleer tesislerine saldırının nükleer tesislerine 'tam olarak etki etmediğini, sadece çalışmaları birkaç ay geciktirdiğini' iddia eden haberlere tepki gösterdi.ABD Başkanı, 'Yalan haber kanalı CNN, başarısız New York Times ile birlikte tarihteki en başarılı askeri saldırılardan birini etkisiz göstermek için birlik oluşturdu.' değerlendirmesinde bulundu.'İran'daki nükleer tesis tamamen yok edildi. Hem NY Times hem de CNN halk tarafından acımasızca eleştiriliyor.' ifadelerine yer veren Trump, ABD'nin etkili medya organlarını 'yalan haber yapmakla' suçladı.Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise İran'a yapılan hava saldırıları sonucu, Tahran yönetiminin nükleer kapasitesini 'yok ettiğini' detaylarıyla açıklayarak ABD medyasındaki iddiaları yalandı.Witkoff, Fox News'le yaptığı canlı bağlantıda, '(İran'ın nükleer tesisi) Fordo'ya 12 sığınak delici bomba gönderdik. Koruma kapağını deldiğine ve yok edildiğine şüphe yok.' dedi.ABD medyasının, söz konusu iddialarına cevap veren Witkoff, 'Bu tür bilgileri sızdırmak, bilgi ne olursa ve hangi tarafta olursa olsun, çirkindir. Bu vatana ihanettir, bu yüzden araştırılmalıdır. Ve bunu kim yaptıysa, bundan kim sorumluysa, hesap vermeli.' ifadelerine yer verdi.Witkoff, sadece ABD'nin değil, 'diğer ülkelerin raporlarını da okuduğunu' belirterek, hedefe ulaşılamadığını ima eden haberlerin 'tamamen saçma' olduğunu söyledi.İran'ın Isfahan nükleer tesisinin aynı zamanda zenginleştirmenin sonunda malzemeyi metalize etmek için gerekli bir 'dönüşüm tesisi' olduğunu ifade eden Özel Temsilci, 'Bildiğimiz kadarıyla İran'da bunu yapabilen tek tesis olan Isfahan'daki bu dönüşüm tesisi tamamen yok edildi.' iddiasında bulundu.Witkoff, bunun dışında, İsrail'in de daha önceden hedef aldığı diğer iki yeraltı nükleer tesisinin de tamamen imha edildiğinden emin olmak için 'üst üste' bomba yağdırdıklarını, sonuçtan 'hiç şüphe duyamadığını' ifade etti.Öte yandan, The Times of Israel gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin Tel Aviv'de yapılan istihbarat değerlendirmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.Tel Aviv'deki istihbarat değerlendirmesinin, İran'ın nükleer programının tamamen yok edilemediği yönünde olduğunu aktaran İsrailli yetkili, 12 gün süren İsrail saldırılarının yanı sıra ABD'nin Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerini hedef almasının Tahran'ın nükleer programını yalnızca birkaç yıl geriye götürdüğüne işaret edildiğini ileri sürdü.