Malatya'da 12 Afgan kaçak yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Afgan kaçak göçmenlerin sahte belgelerle Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, 12 kaçak göçmen ile 6 organizatörü yakalayıp gözaltına aldı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi, 6 organizatörün sorgusu ise sürüyor.