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Demokrat Parti Ankara İl Başkanı: Gültekin Uysal aday olursa açık ara seçilir

Demokrat Parti (DP) Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının masadaki liderlerden biri olacağını belirtti. Partisinin Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın olası adaylığına ilişkin konuşan Delikanlı, "Aday olursa elbette açık ara farkla seçilir. Çok da rahat seçilir." ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Ankara İl Başkanı: Gültekin Uysal aday olursa açık ara seçilir
Ekleme: 16.01.2023 - 22:47 Güncelleme: 16.01.2023 - 22:48 / Editör: Ozge Selin
Demokrat Parti Ankara İl Başkanı: Gültekin Uysal aday olursa açık ara seçilir
DP Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, Ankara Masası TV canlı yayınında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuştu.

"Altılı masanın adayı o liderlerden biri olur, o lider de açık farkla seçilir." diyen Delikanlı, "Gültekin Uysal aday olursa elbette açık ara farkla seçilir. Çok da rahat seçilir." ifadelerini kullandı.

"MERKEZ SAĞIN ÇİMENTOSUNDAN BAHSEDİYORSUNUZ"

Delikanlı, sözlerinin devamında "Türkiye Cumhuriyeti'nin merkez sağının çimentosundan bahsediyorsunuz. Onun liderinden bahsediyorsunuz. 77 yıllık bir geleneği mirasçılık yapmayıp, üzerine koyan gencecik eğitimli, donanımlı, partisinin ışığını söndürmemiş, direnmiş, hiçbir zaman hükümete sırtını dayamamış bir liderden bahsediyoruz." diye konuştu.
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