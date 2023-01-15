Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarıyla belediye işçileri arasında arbede

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için İzmir'e geldi.Kılıçdaroğlu burada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için başlattığı kooperatifçilik modeli Halk Konut Projesi kapsamında, Bayraklı ilçesinde yapılacak Dilber Apartmanı'nın temel atma törenine katıldı.Bu sırada törene CHP'li Çiğli Belediyesi'ne ait ÇİBEL A.Ş'de çalışan işçilerin eylemi damgasını vurdu.Maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını belirten işçiler, CHP'li belediye yönetimini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto etti.'İşçiler açken başkanlara huzur yok' ve 'iş, ekmek yoksa barış da yok' sloganları atan işçiler taleplerini Kılıçdaroğlu'na duyurmaya çalıştı.Maaş bordrolarının olduğu dövizler de taşıyan işçiler, ek zam taleplerinin karşılanmasını istedi.İşçiler, törenin sonunda zam taleplerini iletmek üzere Kılıçdaroğlu ile görüşmek istedi.Korumaların izin vermemesi üzerine, işçilerle korumalar arasında kısa süreli arbede yaşandı.İşçiler korumalar tarafından darbedilerek bölgeden uzaklaştırıldı.