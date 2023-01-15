FETÖ adına eleman yetiştiriyorlar... Konya merkezli 4 ilde operasyon!

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Kamu Kurum ve KKuruluşlarına yerleşen ve örgüt adına yetiştirdiği elemanların devamlılığını sağlayan yapılanmada faaliyet gösterdikleri belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda FETÖ ile iltisaki olan birçok şahsın ilk kez deşifre edildiği öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.Örgütün sözde yönetici konumunda olan, gizlilik çerçevesinde faaliyet göstererek kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşerek örgüt adına devamlılığı sağladığı belirlenen 5 kişiye yönelik Konya merkezli 4 ilde Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.Bölge temsilcisi, talebe temsilcisi gibi örgüt içerisinde yönetici konumunda olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli 'Etkin Pişmanlık' yasasından yararlanarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan, şahısların alınan ifadesinde FETÖ ile iltisaki olan birçok şahsın ilk kez deşifre edildiği öğrenildi.