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İzmir'de eşini öldüren adamın pes dedirten rahatlığı

Bergama’da bir şahıs, eşini tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından soğukkanlılığını koruyan zanlının, vefat eden yakınının akrabasına başsağlığına gittiği ve daha sonra teslim olduğu öne sürüldü.

Ekleme: 8.09.2022 - 11:30 Güncelleme: 8.09.2022 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de eşini öldüren adamın pes dedirten rahatlığıİzmir'in Bergama ilçesine bağlı Zeytindağ Mahallesi'nde kanser hastası N.B. (75) ile eşi Sabiha Bulut (65), evde tartışmaya başladı.

Olayın büyümesi üzerine cinnet getiren adam, eşi Sabiha Bulut'a tüfekle ateş açtı.

Tüfekle eşine ateş eden zanlının, daha sonra dışarı çıkarak kahvaltısını yaptığı ve oradan da ilçede vefat eden yakınının akrabasına başsağlığına gittiği öne sürüldü.

Öldürdü, kahvaltısını yaptı, başsağlığına gitti
Soğukkanlı tavrını sürdüren adam daha sonra jandarmaya giderek suçunu itiraf etti.

Zanlının suçunu itiraf etmesi üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Akrabalar arasında kavga çıktı
Tahlisiz kadının cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada cenazeyi teslim almaya gelen akrabalar arasında da kavga çıktı.

Kavga ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kargaşa güçlükle yatıştırıldı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi Zeytindağ Aile Mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, katil zanlısının işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İHA'nın aktardığına göre olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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