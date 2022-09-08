Ekrem İmamoğlu yine tatilde! Güneyden sıkıldı, soluğu orada aldı...

Ekrem İmamoğlu iki gün boyunca Altınoluk'ta hem tatil yaptı, hem de babası adına Edremit sahilinde arazi satın aldı. Sonrasında CHP'li Başkanlarla toplantı yapıp, aldığı araziye yapılacak yatırımları değerlendirdi.Yaz ve kış sezonu fark etmeksizin sürekli tatile çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez Balıkesir'de güneş ve denizin tadını çıkardı. Altınoluk'ta önceki gün bir tatil mekanında görüntülenen İmamoğlu sonrasında CHP'li Belediye Başkanları ve bazı işadamlarını yanına çağırıp toplantı düzenledi.İki gün boyunca Altınoluk'ta kalan İmamoğlu, sosyal medyada 'başkanlarla yapılacak hizmetler için toplantı yaptık' havası yaratmaya çalışsa da aslında bu toplantının İmamoğlu'nun babası adına sahile sıfır aldığı yeni arazinin nasıl değerlendirileceğine yönelik olduğu ortaya çıktı.KAZDAĞLARI'NI TALAN ETTİ SIRA SAHİLE GELDİDaha önce Kazdağları'nda bulunan Güre İlçesi'ndeki Kavurmacılar mevkiindeki aldığı onlarca dönüm arazideki ağaçları katlederek 11 adet villa inşa eden Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu adına bu kez de Edremit Sahilinde denize sıfır bir arazi satın aldığı öğrenildi. Bu arazi için bizzat bölgeye giden İmamoğlu, hem tatil yaptı hem de babasının arazisi için kolları sıvadı.Ekrem İmamoğlu tatilini geçirdiği bölgedeki bir otele Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveviler, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Ayvacık Belediye başkanı Mesut Bayram ve Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ı çağırdı.CHP'li Belediye Başkanları 'İmamoğlu ile toplantı yaptık' fotoğrafları paylaşırken, perde arkasında arazi değerlendirilmesi yapıldığı öğrenildi. İmamoğlu başkanlarla toplantı yaparken, İmamoğlu'nun babasının da yeni aldıkları arazinin noterde işlemlerini yaptığı öğrenildi. Edremit'te denize sıfır alınan araziye yine İmamoğlu ailesi tarafından villalar inşa edileceği vurgulandı. İki gün Altınoluk'ta kalan İmamoğlu, dün İstanbul'a döndü.Tatilden dönen Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüştüğü bugünkü programı esnasında çekilen fotoğraflarında da bronzlaştığı görüldü.