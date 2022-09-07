Yurt yerleştirme sonuçları...Bakan Kasapoğlu'ndan açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2022- 2023 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları:Yurtlar sürecini analiz, planlama ve uygulama olarak 3 planlı aşamada ilerliyoruz. Yerleştirme sonuçları dört fazda tamamlayacağız. Bugün birinci fazı sizlerle paylaşacağız. Başvuranların tamamıyla objektif ve analiz ortamda yapıldığını dile getirmem lazım.Yapılan başvurular 12 kurum tarafından dijital olarak teyit edilen bir alt yapıyla tayin edildi. Oluşan sıralamayla öğrencilerimizin kazandıkları okula en yakın sırayla yurtlara yerleşimleri gerçekleştirilecek.Üniversiteye ilk başlayacak öğrencilerin durumları özellikle değerlendirildi.Özellikle yıllık bazda en yüksek talebi almamış olmamıza rağmen tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik. Birinci faz ilk yerleştirmemizde yüzde 80 bir oranı karşıladık. Bunu gururla ifade ediyorum.