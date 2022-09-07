Başkan Erdoğan Balkan turunun ikinci durağında! İşte gündemdeki konular...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in ardından Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan'a geldi. Başkan Erdoğan, dün Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından karşılandı. Bugün ise Cumhurbaşkanlığı Sarayında resmi karşılama gerçekleştirildi.Belgrad'da son dönemin en üst düzey görüşmesi olduğuna dikkat çekilirken Başkan Erdoğan'ın askeri tören ile karşılandı. Başkan Erdoğan Balkan turunun ikinci gününde Vucic ve Sırp heyeti ile görüşme gerçekleştirecek. Anlaşmaların ardından ortak imza töreni ve basın açıklaması yapılması bekleniyor.Sırbistan ve Türkiye arasında ekonomide işbirliğinin de masaya yatırılması bekleniyor. Görüşmelerde, özellikle ikili ilişkiler ve altyapı konularının da ele alınacağı ifade edilirken Başkan Erdoğan'ın dün dile getirdiği izere iki ülke arasında kimlikle seyahat döneminin başlatılması üzerine bir anlaşma da imzalanması bekleniyor.Bölgesel barış ve istikrar ile ticaret hacminin artırılmasına yönelik adımlar da masada olacak. Erdoğan'ın ziyaretleri sırasında önemli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Sırbistan'a gitti.