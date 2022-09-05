Yunan medyası Macron'un arkasına sığındı!

Hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' deyip İzmir'i hatırlatmasıyla sarsılan Yunanistan'da, bugün de manşetler Türkiye'ye ayrıldı.Ankara'ya resmi yanıt veren Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi şikayet ettiğini duyurdu. 'Atina Türkiye'nin tehdit yolunu izlemeyecek' ifadesi kullanılan resmi açıklamada, 'Müttefiklerimiz ve partnerlerimizi son günlerdeki provokatif içerikli açıklamalar hakkında acil şekilde bilgilendirdik' denildi.Skai televizyonu, 'Türkiye'de Yunan karşıtı hava: Türk medyası 'Yunanistan'la savaşa mı giriyoruz?' diye soruyor' manşetini attı. Türkiye gündemini okurlarına İstanbul'dan canlı bağlantıyla aktaran televizyonun haberini, Eleftheros Typos gazetesi de kullandı.Skai televizyonunun yayınına bağlanan Yunanistan Eğitim Bakanı Yardımcısı Angelos Syrigos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu kurduğu 'Bir gece ansızın gelebiliriz' cümlesinin tesadüfen dile getirilmediğini, 1974 Kıbrıs harekatına gönderme olduğunu söyledi. Prof. Syrigos, Ankara'dan benzer mesajların yaz mevsimi boyunca geldiğini sözlerine ekledi.To Vima gazetesi, 'Ankara'da anti-Yunan çılgınlık: Erdoğan ne arıyor, Atina'nın karşılığı ne?' başlıklı haberinde akademisyen Sotiris Serbos'un görüşlerine yer verdi. Habere göre, Yunanistan özellikle havada Türkiye'ye karşı dikkatli olmalı.'Ankara ABD tarafından baskı altında / S-300'ler hakkında tüm gerçekler' başlığını atan Ta Nea gazetesi ise, Türkiye'nin dile getirdiği suçlamaların başarısızlığa mahkum olduğunu ileri sürdü. Ankara'nın 2000 yılında Girit Adası'na konuşlandırılan S-300 hava savunma sistemini bir anda hatırladığını savunan Ta Nea, Rusya'dan S-400 satın alan Türkiye'nin Yunanistan'ı kendisiyle aynı çizgide göstermek istediğini iddia etti.S-300 füze savunma sistemlerinin ABD'nin arabuluculuğunda ve NATO'nun önerisiyle Girit'e konuşlandırıldığını yazan gazete, Washington'dan gelen mesajların da Ankara'ya karşı Atina'yı desteklediğini savundu.Yunanistan'ın NATO görevi için havalanan Türk F-16 jetlerinin önünü Ege Denizi semalarında kesmesiyle tırmanan gerilim, Girit Adası'ndaki S-300'lerin Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasıyla doruğa çıktı. Türkiye, radar kayıtlarını NATO'ya gönderdi ve Yunanistan'ın bir ittifak üyesine karşı Rus üretimi hava savunma sistemini kullandığını dünyaya duyurdu.Kathimerini gazetesi ise, 'Atina kalıcı bir kriz için hazırlanıyor' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın F-16'yla Ege Denizi üstünde uçtuğu fotoğrafı manşetinden yayımlayan gazete, Yunanistan'ın dört adımda uzun vadeli bir krize hazırlık yaptığını yazdı.Ankara ve Washington arasındaki sorunların Türk-Yunan ilişkilerine yansıdığını savunan Kathimerini'nin haberine göre, Atina'da yaygın bir karamsarlık hakim.CNN Yunanistan da, Fransa lideri Emmanuel Macron'un Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını sayfasına taşıdı. 'Macron Türkiye'ye ateş açtı' başlıklı haberde, Fransız liderin Ankara'nın 'yayılmacılığı'nı sorguladığı, diplomatlara yapılan konuşmada Türkiye'nin Rusya ve Çin'le aynı paragrafa alındığı ileri sürüldü.Yunan medyası, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan sonra Türkiye'yi dakika dakika izliyor. Gazeteler, hafta sonu 'Erdoğan'dan Yunanistan'a doğrudan tehdit', 'Erdoğan adaları 'işgal etme' niyetini gizlemiyor' gibi başlıklar kullandı.Türk ve Yunan savaş uçakları, Ege Denizi üstündeki NATO görevinde Ağustos ayının son günlerinde karşı karşıya geldi. Kuzey Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye, ittifak görevi için 23 Ağustos Salı günü savaş uçaklarını havalandırdı.Akdeniz üstünde uçacak ABD'ye ait ünlü bombardıman uçağı B-52'ye eşlik etmeye hazırlanan Türk jetlerine, Yunanistan tarafından radar kilidi atıldı. Ege Denizi'ndeki eşine az rastlanır olay Türkiye tarafından NATO'ya aktarıldı. ABD'liler de, B-52 yanında uçan Türk F-16'larının fotoğrafını yayınladı.Bu olaydan günler sonra ise bu kez S-300 skandalı patlak verdi. Türkiye, savaş uçaklarına S-300 hava savunma sistemiyle radar kilidi atıldığını gösteren kayıtları da NATO'ya gönderdi.