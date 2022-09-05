Ankara'da terör örgütlerine 4 yılda 560 operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bölücü terör örgütü, sol terör örgütleri ve dini istismar eden terör örgütlerine yönelik düzenlediği başarılı operasyonlarla darbe indirdi. İstihbarat ve terör birimlerinin koordineli çalışması neticesinde terör örgütleri nefes alamaz hale getirildi.Suriye'de çatışma bölgeleri ile irtibatlı kişilerin, El Kaide ve IŞİD ideolojisi doğrultusunda dini ve askeri eğitim aldıkları, eğitimin sonrası dini görüşlerinde radikal sapmalar meydana geldiği belirlendi. Türkiye'de gerçekleştirebilecek eylemler için gerekli zihni alt yapıya sahip oldukları ve bu çerçevede ciddi risk taşıdıkları kaydedildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ, HTŞ, İBDA/C, HİZB-UT TAHİR dini istismar eden terör örgütlerine yönelik 4 yıllık süreçte düzenlediği 206 operasyonda 516 şüpheli gözaltına alınırken bunlardan 109'u çıkarıldıkları mahkemece tutukladı.Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara'dan çatışma bölgelerine giden Türk vatandaşlarının tamamını tespit edilerek arama kararı çıkarttı. Bu kişilerin dönüşlerin takip edilerek haklarında yasal işlemle birlikte gözaltına alınacağı kaydedildi. Ayrıca çatışma bölgelerine geçiş veya kaçış için kısmen Ankara geçiş güzergahı olarak kullanan Yabancı Terörist Savaşçıların seyahatleri ikametlerinin engellenmesi yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.Türkiye, Suriye, İran ve Irak toprakları üzerinde birleşik bağımsız bir sözde Kürt devleti kurmayı hedefleyen terör örgütü PKK, gerilla taktikleriyle kırsalda ve şehirlerde terör saldırıları gerçekleştirdi. Son dönemlerde gerek yurt içi gerek yurtdışında düzenlenen sınır ötesi operasyonlarla PKK'nın eleman temini ve eylem kabiliyeti azaldı. Ankara Emniyeti, 4 yıl içerisinde PKK/KCK terör örgütünün açık alan ve illegal yapılanmalarına yönelik 247 operasyon düzenlerken bu operasyonlarda yakalanan 828 şüpheliden 99'u tutuklandı.Sol terör örgütlerinin yurt genelinde ve Ankara'da yürütülen başarılı operasyonlar ile eylemsellik potansiyelleri büyük oranda azaltıldı. Kararlı mücadele ile birlikte Ankara'da malzeme, mühimmat ve eleman temininde sıkıntı çeken sol terör örgütlerinin Suriye ve Yunanistan başta olmak üzere yurt dışından silahlı, bombalı eğitim almış militanlarını ülkemize sokarak eylem yapmayı hedefledikleri görüldü. Sol terör örgütlerinin geçmişten günümüze bazı sözde hak ihlallerini gerekçe göstererek ülke gündemine göre ya da örgütün ihtiyaçlarına göre çeşitli kampanyalar düzenlediği biliniyor. DHKP/C terör örgütünün mamur yapılanması KEC/DMH mensubu elemanları vasıtasıyla sözde mağduriyet eksininde Ankara'da düzenlediği Yüksek Eylemleri, istihbarat, terörler mücadele ve güvenlik birimlerinin projeli çalışmaları neticesinde amaçlarına ulaşamadan engellendi.Eleman temini ve eylem potansiyelleri yok denecek kadar azalan sol terör örgütlerinin PKK/KCK terör örgütüyle Halkların Birleşik Devrim Hareketi adı altında söz ve eylem birlikteliği yaptığı ve yine DHKP/C terör örgütünün de sözde mağduriyet eksininde FETÖ/PDY terör örgütü ile birliktelik içinde olduğu görüldü. Ankara Emniyeti, 4 yıllık süreçte DHKP/C, MLKP, DKP/BÖG, HDBH, MKP, TKP/ML- KONFERANS aralarında bulunduğu sol örgütlere yönelik 71 operasyon gerçekleştirirken 243 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 35'i adli makamlarca tutuklandı.