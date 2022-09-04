  • USD: 18,20 - 18,23
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ordu'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Kentin Ünye ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilerken yağış, gece saatlerine kadar aralıklarla sürecek.

Ekleme: 4.09.2022 - 17:22 Güncelleme: 4.09.2022 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
Ordu'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu için sağanak uyarısında bulundu.

Yapılan uyarılar sonrası, sabahın erken saatlerinde aralıksız yağan sağanak, kentin Ünye ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Şehrin birçok kesiminde sağanak yağış; esnafa, fındık üreticilerine ve sokak hayvanlarına zor anlar yaşattı.

Üreticiler yağışa rağmen fındıklarını patoza vermeye devam etti
Sağanak, öğle saatlerine kadar etkisini sürdürürken üreticiler ise fındıklarını patoza vermeye devam etti.

Ünye'de ve Kumru ilçesinde fındık üreticileri yağan yağmura aldırış etmeden fındıklarını patoza vererek çalışmalarına devam etti.

Suda mahsur kalan köpekler kurtarıldı
Aşırı yağışların etkili olduğu ilçe merkezinde Tabakhane Deresi'nin yükselmesi sonrası iki sokak köpeğinin sudan çıkamadığını gören çevredekiler durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu derede bulunan sokak köpeklerini çıkardı. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Vatandaşlar zor anlar yaşadı
Sabah saatlerinde itibaren şiddetini arttırarak devam eden sağanak yağış, yolları göle çevirirken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da sığınacak yer aradı.

Sağanak yağış esnasında yolda bulunan sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış aralıklarla devam edecek
Birçok caddeyi göle çeviren sağanak yağışın gece saatlerine kadar aralıklarla süreceği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre; yağışların Ordu genelinde iki gün daha süreceği ve yer yer şiddetli olarak metrekareye 51-100 kilogram arasında sağanak yağışın beklendiği öğrenildi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 2023 yılında adayımız belli kararımız nettir
Can Ataklı: 30 Ağustos Kur'an ile kutlanamaz
Türkiye ekonomisinin 2023-2025 yol haritası Resmi Gazete'de
CHP'li Gürsel Tekin'den çok tartışılacak sözler: HDP''ye bakanlık verilebilir!
Mahir Ünal'dan Beyaz TV canlı yayınında önemli açıklamalar!
HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası Sezai Temelli'den küstah tehdit: Bu memleketi başınıza yıkacağız
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’tan vatandaşa su faturası kazığı! 2 kişilik aileye 5 bin TL fatura!
THY’den İmamoğlu’na 'Yalı' cevabı: İmamoğlu’nun açıklamaları gerçek dışı
Irak'ın kuzeyinde PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi öldürüldü
‘Kız Kulesi yıkıldı’ iddialarına yalanlama
Silivri Cezaevi’ne özel kaçak radyo istasyonu kurmuşlar
Evlat nöbetindeki annelerden 6'lı masaya öfke: Bizden helallik almaya gelmesinler
HDP'li Semra Güzel’in ifadesi ortaya çıktı!
'Reis bize çay ısmarla' isteğini kırmadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu!
Bakan Koca duyurdu! Asistanların nöbet sayısı artık ayda 8 ile sınırlı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi Restorasyonu' açıklaması
Semra Güzel tutuklandı…
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır Lice'de gençlerle buluştu! PKK bize ne kazandırdı?
Türkiye, Somali'deki terör saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor!
Meteoroloji paylaştı! O güne dikkat: İstanbul dahil birçok il için flaş uyarı

Meteoroloji paylaştı! O güne dikkat: İstanbul dahil birçok il için flaş uyarı

Kabine toplanıyor! İşte masadaki kritik konu başlıkları...

Kabine toplanıyor! İşte masadaki kritik konu başlıkları...

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!