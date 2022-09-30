Ukrayna: Topraklarımızı kurtarıyoruz

Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhak etmesine ilişkin Kiev'den açıklama geldi.Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.Yermak, Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşma için Moskova'da düzenlenen imza töreni sırasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.AA'nın aktardığına göre, Ukrayna'nın bir bütün olduğunu vurgulayan Yermak, şöyle dedi:'Çalışmaya devam ediyoruz ve Ukrayna topraklarını kurtarıyoruz. Hap alması gerekenlere de aldırmıyoruz.'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları bugün imzalamıştı.