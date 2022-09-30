  • USD: 18,50 - 18,54
  • EURO: 17,92 - 17,96
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Terör örgütüne Eren Abluka darbesi! 3 teröristin cesedi ele geçirildi

Terör örgütüne yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken son haber Hakkari'den geldi. Kavaklı köyü kırsalındaki operasyonda 7 katlı mağara içerisinde 3 teröristin cesedi ele geçirildi.

Ekleme: 30.09.2022 - 14:57 Güncelleme: 30.09.2022 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
Operasyona ilişkin detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi; Eren Abluka-37 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Hakkari ili Merkez ilçesi Kavaklı köyü kırsalında, 30 Eylül 2022 günü , JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı operasyonda, bölücü terör örgütü tarafından eğitim kampı olarak kullanılan, 7 katlı mağara içerisinde; daha önceki çatışmalarda etkisiz hale getirildiği değerlendirilen (3) BTÖ mensubuna ait ceset ele geçirilmiştir. Mağara içerisinde yapılan aramada;

MİT’ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MİT’ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
Haberi Görüntüle
Terör örgütüne Eren Abluka darbesi 3 teröristin cesedi ele geçirildi
(1) adet kaleşnikof marka tüfek ve şarjörü
(240) adet doçka mühimmatı,
(28) adet kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı,
(2) adet 12,7 uçaksavar mühimmatı,
(1) adet basınçlı gaz tüpü,
(17) adet gaz maskesi,
(9) adet gaz maskesi filtresi,
(2) adet dikiş makinesi,
(1) adet yazıcı,
(64) adet bardak,
(1) adet jeneratör, ele geçirilmiştir. Operasyon sonrası mağara imha edilerek kullanılamayacak hale getirilmiştir.
Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.
İsveç Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı
Kartal’da İBB’nin üst geçit çalışması 6 aydır başlatılmayı bekliyor
Dedeağaç'ta kriz çıkaracak hamle! Yunan basınından ortalığı karıştıracak bir iddia geldi
Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
Mersin'deki terör saldırısında yeni detay! PKK'lı teröristlerden FETÖ taktiği...
CHP'li Murat Karayalçın: 6'lı masayı dağıtan vebal altına girer
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör yuvalanması! PKK elebaşı Karayılan ile görüşen sözde gazeteciye para akıtmışlar
Bakan Dönmez duyurdu: Karadeniz gazında önemli gelişme
Avro Bölgesi'nde rekor enflasyon! Çift hane geldi
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Ada'da tırmanma istiyorsanız gereğini yapacağız
Irak'ın kuzeyindeki hedefler tek tek imha edilmişti! Asos operasyonunun detayları ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Kılıçdaroğlu'na PKK desteği tepkisi: 'Ölen bizim teröristimiz değil' demek istiyor
MİT, Suriye'de 19 DEAŞ'lıyı yakaladı
Almanya'da kabus senaryoları gerçek oluyor! Ekonomide çöküş sinyali: Önümüzdeki yıl daha da artacak
Thodex vurgununda flaş gelişme! Fatih Faruk Özer'in karanlık ilişkileri deşifre olacak
CHP Adana İl Başkan Yardımcısı Güven Özdemir'den engelli avukata iğrenç taciz mesajı!
Organize çetelere 20 ilde 'Musilaj-2' operasyonu: 12 suç örgütü ortaya çıktı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de intihar saldırısı: 19 ölü 29 yaralı var
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: PKK açıklamasına sığınan zavallısın!
Doğalgazda ekim tarifesi değişmedi

Doğalgazda ekim tarifesi değişmedi

Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli sağanak geliyor

Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak

Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak

‘N’ harfiyle dolandırıcılık

‘N’ harfiyle dolandırıcılık

Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi

İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi