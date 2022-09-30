Terör örgütüne Eren Abluka darbesi! 3 teröristin cesedi ele geçirildi

Terör örgütüne yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken son haber Hakkari'den geldi. Kavaklı köyü kırsalındaki operasyonda 7 katlı mağara içerisinde 3 teröristin cesedi ele geçirildi.

Operasyona ilişkin detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi; Eren Abluka-37 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Hakkari ili Merkez ilçesi Kavaklı köyü kırsalında, 30 Eylül 2022 günü , JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı operasyonda, bölücü terör örgütü tarafından eğitim kampı olarak kullanılan, 7 katlı mağara içerisinde; daha önceki çatışmalarda etkisiz hale getirildiği değerlendirilen (3) BTÖ mensubuna ait ceset ele geçirilmiştir. Mağara içerisinde yapılan aramada;



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Terör örgütüne Eren Abluka darbesi 3 teröristin cesedi ele geçirildi

(1) adet kaleşnikof marka tüfek ve şarjörü

(240) adet doçka mühimmatı,

(28) adet kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı,

(2) adet 12,7 uçaksavar mühimmatı,

(1) adet basınçlı gaz tüpü,

(17) adet gaz maskesi,

(9) adet gaz maskesi filtresi,

(2) adet dikiş makinesi,

(1) adet yazıcı,

(64) adet bardak,

(1) adet jeneratör, ele geçirilmiştir. Operasyon sonrası mağara imha edilerek kullanılamayacak hale getirilmiştir.

Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.